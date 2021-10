Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nakalatag na ang paghahanda ng Philippine National Police (PNP) para sa pagbabantay sa mga lugar na pwedeng dagsain ng mga tao ngayong Undas.

“Doon sa mga sementeryo at kolumbaryo, kagaya nung nangyari last year na ito ay isinara nitong period during ng Undas para hindi magsiksikang doon yun ngayon ang babantayan ng ating mga pulis to see to it na hindi pupunta ang ating mga kababayan doon sa mga establishment na yun except for emergency o may schedule ng libing,” pahayag ni PNP chief Gen. Guillermo Eleazar.

Isasara ang mga sementeryo mula Okt. 29 hanggang Nob. 2 para maiwasan ang posibileng pagkalat ng COVID-19.

Bukod sa mga sementeryo, inaasahan din ng mga pulis ang pagdagsa ng publiko sa mga lugar kung saan maraming industriya na ang pinayagang makapag-bukas ngayong ibinaba sa alert level 3 ang Metro Manila.

“Doon naman sila magbabantay para siguraduhin na ang mga pupunta doon ay susunod doon sa minimum public health standard na kanilang dapat gawin,” mungkahi ni Eleazar.

Sa panayam sa programang “Sakto” sa TeleRadyo, sinabi ni Eleazar na gumagawa rin ng kanilang mga paraan ang mga establisyemento para mas mabilis na maobserbahan ang mga ipinatutupad na protocols.



“At kung merong paglabag doon, nandoon ang ating police in coordination with the LGU para irecommend ang pagsasara ng mga establisyemento na blatantly lumalabag doon sa mga protocol,” aniya.

Kasalukuyang nasa ilalim ng alert level 3 ang Metro Manila pero naghihintay na aniya ang pulisya sa magiging pasya kung ibababa ba ito o hindi.

"Pagdagating sa alert level 2 may mga leisure industry na mag-open. Ang ating binabantayan ngayon yung pagsunod sa mga protocol dahil talagang marami nang allowed na lumabas," pahayag ni Eleazar.

Bumaba na rin ang bilang ng quarantine violators sa ilalim ng alert level 3, ayon kay Eleazar.

“Doon sa nakaraan na 13 days na nasa alert level 3 tayo, from October 16 to October 28 dito sa Metro Manila nag-average tayo ng 9,636 daily. Kung ikukumpara natin ’yan sa alert level 4 natin last September 16 to October 16 na 30 days, ang kanyang daily average ay 10,304. So bumaba ng halos 1,000,” sabi ni Eleazar.

Karamihan pa rin sa mga nahuhuli ay mga taong lumalabag sa public health standards, curfew at mga non-APOR.

“Magandang indication yung patuloy na pagbaba ng ating incidence ng infection hindi lang sa ating hanay, kung ‘di sa general population,” sabi niya. — TeleRadyo 29 Oktubre 2021