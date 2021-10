Pinay transgender, nagpapasalamat sa oportunidad para sa LGBTQ community sa Taiwan

Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Malaki ang pasasalamat ng Pinay transgender na isang English instructor sa Taiwan sa oportunidad at proteksiyon na ibinibigay ng bansa sa LGBTQ community.

Anim na taon na ang nakalipas mula nang dumating sa Taiwan ang tubong Cebu na si Kevin o alyas ‘Teacher Athena’ para kumuha ng master’s degree.

“I came here because I was granted a scholarship in my second master’s degree at Alatea University in Tamsui New Taipei City. I was granted a scholarship with a master’s degree in Religious Studies and Cultural Management. And currently, I am taking my doctoral degree or PhD in English. I am now also on my dissertation writing,” kuwento ni ‘Teacher Athena.’

Dahil baguhan sa Taiwan, maraming adjustments ang kailangan niya pagdaanan. Lalong mas mahirap dahil isang transgender woman si Kevin at sa simula kinailangan niyang umasta at manamit ayon sa kanyang original gender:

“…because I identify myself as a transgender woman I really have to dress up based on my identity, so nagiging challenge siya kasi pinagbawalan ako ng boss ko. Bawal yung mahaba ang buhok, yung the way I dress up…but I really show off to them who and what I really am.”

Nakatulong ng malaki ang pag-aaral niya ng master’s degree on Gender and Religion dahil nalaman niya na accepted sa Taiwan ang mga LGBTQ na gaya niya at kung ano ang mga karapatan niya.

“So yung nag-uumpisa pa lang ako sa pagtatrabaho sa cram schools at lalong lalo na sa university, it was just so easy for me kasi protected ang mga LGBT people here in Taiwan.”

Kinalaunan, nagkaroon ng oportunidad para maging isang English instructor si Kevin sa Tamkang University:

“…napakasaya ko kasi imagine that one, I am Pinoy, 100% Pinoy, nakapagturo sa isa sa best universities here in Taiwan.”

Naniniwala si Kevin, na pagdating sa usapin ng LGBTQ, dapat tutukan muna ng Pilipinas ang gender equality dahil mahabang usapin pa ang kailangan pagdating sa same sex marriage hindi gaya sa Taiwan na tanyag na ang pag legalize ng same sex marriage.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo,