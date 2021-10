Umarangkada na ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga edad 12 hanggang 17 anyos na may health risks sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga. Parte ito ng pagpapalawak ng vaccination drive sa mga bata sa labas ng Metro Manila. ABS-CBN News/ File

MAYNILA - Umarangkada na ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga edad 12 hanggang 17 anyos na may health risks sa labas ng Metro Manila, na parte ng ika-3 phase ng pagbabakuna ng mga kabataan sa bansa.

Umabot na sa higit 70 ang tumanggap ng unang dose ng COVID-19 vaccines ng Pfizer sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga.

Bibigyang prayoridad dito ang mga pasyente ng ospital.

Ayon sa medical center chief na si Dr. Monserrat Chichioco, wala pang naitatalang adverse event tulad ng allergy, pamamantal, o altapresyon matapos bakunahan.

Wala pa rin anilang nag-defer.

Higit 100 vaccination sites sa iba't ibang rehiyon sa bansa maliban sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ang pinayagan nang magpabakuna ng mga batang may health risk.

Karamihan dito ay mga ospital pa rin.

Sa higit 23,700 na batang binakunahan kontra COVID-19 hanggang noong Oktubre 26, 25 o 0.1 porsiyento lang ang nakaranas ng adverse event, kung saan 3 ay nakaranas ng severe allergy.

Pero karamihan naman ay mild tulad ng pananakit sa injection site, rashes, at nag-palpitate dahil sa anxiety na natugunan naman daw, ayon sa Department of Health.

Ipinaalala na dapat may bitbit na ID at medical certificate na patunay ng comorbidity, at dapat may kasamang magulang o guardian at patunay ng relasyon sa bata.

Sisimulan din sa Nobyembre 3 ang pagbabakuna ng general pediatric population o iyong mga edad 12 hanggang 17 na walang health risks sa Metro Manila at iba pang lugar na handang magpatupad nito.

Hindi bababa sa 80 porsiyento ng kabuuang 12.7 milyong batang edad 12 hanggang 17 sa bansa ang target makumpleto ang bakuna sa katapusan ng taon.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News