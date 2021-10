MAYNILA—Naungkat sa pagdinig ng Senado nitong Huwebes kung paaano napunta sa Pilipinas ang Chinese businessman at dating presidential economic adviser na si Michael Yang.

Unang inusisa ni Sen. Richard Gordon, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kung kailan at paano nagsimula ng kanyang negosyo sa Pilipinas si Yang.

Pero maraming hindi maalala umano si Yang sa kanyang nakaraan at kung sino-sino ang mga unang nakatransaksyon sa bansa.

“I came here around 1999 to 2000. I went to live with my friend and came around with my friend. It was a very long time ago, I had friend in Davao so step by step I started to look what are the potential business," paliwanag ni Yang sa kanyang translator.

"It was a very long time ago so I cannot remember clearly . . . It would be around 2005 or 2007, I started as an ahente (agent) I was not a big businessman when I came here."

Paulit-ulit ang tanong pero mistulang naging mailap ang mga sagot ng negosyante mula Davao City

“Napakasimple lang naman ng tanong ko eh anong naging negosyo niya.” sabi ni Gordon

Sabi ni Yang: “I started RTW some clothes, some goods I sold, so I was in a trading business. I had a store in Davao. In the beginning, Yangtze and then later on it was DCM."

"At that time, I didn’t bring a lot of money because I was very young then," dagdag niya.

Hindi rin direktang sinagot ni Yang kung sino ang mga naging unang kaibigan niya sa Davao.

Tinatanong ni Gordon ang mga koneksyon ni Yang.

“I have many friends in Davao . . . several thousands,” aniya.

Ipinakita ni Gordon ang larawan ng gusali na pag-aari umano ni Yang sa Davao kung saan nakabase ang kumpanya nitong DCLA na mayroon anyang kapital na P10-milyon.

Pero sabi ni Yang, nagrerenta lang sila sa naturang gusali na pag-aari aniya ng isang Kian Bee mula rin sa Davao.

“This is not my building I rented this. Meo (this is not mine.) This building is rented by our company. It should be several thousand meters . . . It should be around (6,000) or 7,000 square meters," paliwanag ni Yang

KITA NI MICHAEL YANG, INUSISA DIN

Sumentro naman ang sunod na pagtatanong ni Sen. Franklin Drilon sa kung saan nanggagaling ang kita ni Yang sa bansa.

Pero sa umpisa pa lang, naging mailap na si Yang sa pagsagot.

“Regarding my income, I am not at liberty to disclose this," aniya.

Sabi ni Drilon, lumalabas kasi na hindi nagbabayad ng tamang buwis si Yang.

“You did not appear to pay any income tax. Zero income tax payment. Per the submission of the BIR to the Senate, it would appear that for taxable year 2014 to 2017 your ITR was filed in your behalf. On 2018 the report of BIR to the Senate . . . You had a taxable income of only P208,000 for the entire year of 2018 and you paid the tax of P7,600 . . . This is per the records of BIR. ” ani Drilon.

Hindi naman itinanggi ni Yang ang mga impormasyon ito na binanggit ni Drilon.

“If that is what is reported I think is correct because that is prepared by our accountant," sagot niya.

Hindi naman masabi ni Yang kung ano ang naging source ng kanyang kita o kung saan nanggaling ang P208,000 na kita niya noong 2018 at itatanong pa anya niya sa kanyang accountant.

Ayon kay Drilon, hindi rin mabasa ang mga income tax return ni Yang para taxable year 2019 at 2020 kaya hiniling nito kay Yang na magsumite ng mas malinaw na kopya ng naturang mga dokumento.

