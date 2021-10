Hindi na kailangang sumailalim sa 7-day mandatory quarantine ang mga fully-vaccinated na turistang papasok sa Romblon simula Biyernes, batay sa Executive Order Order No. 031 na inilabas at pinirmahan ni Gov. Jose Riano.

Malaya na ring makakagalaw sa buong probinsya, basta't ipresenta lang ang lehitimong vaccination card.

Pero ayon sa kautusan, kailangan pa ring sumailalim sa 5 na araw na self-monitoring sa pagbabantay ng Barangay Health Emergency Response Team (BHERT) ang sinuman.

Bukod naman sa vaccination card, kailangan ding magpakita o mag-upload online ng notice of coordination at acceptance na galing sa LGU na pupuntahan, kasama ang vaccination card at aprubadong S-pass.

Kung manggagaling naman sa high-risk areas ay hihingian pa rin ng negatibong RT-PCR o saliva test na lumabas ang resulta sa loob ng 24 oras bago bumiyahe.

Kung hindi bakunado laban sa COVID-19, kailangang sumailalim sa 7-day mandatory quarantine, bukod pa sa S-pass at negatibong RT-PCR o saliva test.

Dahil sa mga kautusang ito, mas mahigpit ang monitoring team sa bawat barangay na pinamumunuan ng barangay officials sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government, at local government unit.

Sakaling malaman na may sintomas ng COVID-19 ang sinuman ay isasailalim ito sa isolation.

Kung mag-positibo sa COVID-19 ay dadalhin sa Municipal Quarantine facility para doon gamutin at mag-isolate.

Ang sinumang susuway sa kautusang nilalalaman ng EO ay maaring maharap sa kaparusahan.

Sa tala ng DOH-MIMAROPA magmula October 24, 2021, mayroong 273 aktibong kaso ng COVID-19 sa Romblon province.

— Ulat ni Andrew Bernardo