Manila LGU may drive-thru installation ng RFID sa mga sasakyan sa weekend

RFID lanes sa North Luzon Expressway. ABS-CBN News/File

MAYNILA– Magsasagawa ng dalawang araw na drive-thru installation ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pagpapakabit ng radio frequency identification (RFID) stickers sa mga sasakyan.

Kailangan ito sa pagpapatupad ng toll companies ng "cashless" transaction pagdating ng Disyembre bilang dagdag pag-iingat laban sa COVID-19.

Gagawin sa weekend, Oktubre 31 at Nobyembre 1, ang Easytrip RFID sticker Caravan: drive-thru installation mula alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi sa parke na katabi ng Manila City Hall.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, maraming residente ang humihiling na kung pupuwede ay magkaroon din ang Maynila ng mass registration para sa RFID.

"Kailan po? October 31, Saturday hanggang November 1. 9 A.M to 6 P.M. For class 1 vehicles only like cars, SUV and passenger vans, kasi hindi naman po namin kakayanin 'yung truck…. Mahirap po dito kumambiyada," ani Moreno.

Ihahanda na ang Kartliya ng Katipunan na matatagpuan sa tabi ng Manila City Hall para sa drive-thru installation ng RFID stickers.

Ayon sa alkalde, walang dokumento na kailangan. Kailangan lamang ay magdala ng P200 para sa initial load ng RFID at bukas ito kahit sa mga non-residents ng lungsod.

Dagdag ni Moreno, mahigpit na ipatutupad sa drive-thru RFID installation ang health protocols kaya payo nito sa mga pipila, magsuot ng face mask at face shield.

Sinabi ni Moreno na ito ay "extra service" ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga Manileño katuwang ang Department of Transportation at iba pang ahensya at mga kompanya gaya ng NLEX, SCTEX, CAVITEX at CALAX.