Grupong kontra-NPA nagsagawa ng candle lighting protest sa Quezon City

MAYNILA -Dahil sarado na ngayon ang mga sementeryo, sa UP Diliman at sa Boy Scout Circle sa Quezon City isinagawa ngayong Huwebes ng League of Parents of the Philippines (LPP) ang kanilang ikalawang araw na paggunita sa Undas, partikular ang pag-alala sa mga namatay sa bansa dulot ng karahasan.

Sabayan uli silang nagsindi ng kandila at nag-alay ng dasal kaninang alas-singko ng hapon.

Ginagawa raw nila ito para ipaalam sa mga makakaliwang grupo na sila ay hindi titigil sa pagtuligsa sa ginagawa umano nilang recruitment sa mga kabataan para sumapi sa kanila, mamundok at maging miyembro ng New People's Army.

Sa pagsindi nila ng kandila, magsisilbi umano itong liwanag para sa kaisipan ng mga kabataan na hindi dapat maniwala at magpadala sa mga ideolohiya ng rebeldeng grupo. Ang nais nila ay manatili ang mga kabataan sa kanilang pamilya at makapag-aral para magkaroon ng magandang kinabukasan.

Ayon sa tagapagsalita ng LPP na si Julius Ursua, dapat magkaisa ang mga pamilya para protektahan ang mga anak mula sa recruitment ng NPA.

“Huwag magpa-brainwash, huwag magparecruit at huwag sumama sa iba’t-ibang NGO gaya ng Kabataan Partylist, Anakbayan, Bayan Muna, Gabriela at ACT-Teachers partylist na kung saan, 'yan ang mga partylist na walang kwenta sa Kongreso. 'Yan ang mga partylist na syang ginagamit ng mga CPP-NPA-NDF para mag-recruit ng mga kabataan para maging ganap na kasapi ng CPP NPA,” aniya.

Ang naturang alegasyon ay dati nang itinanggi ng nasabing mga grupo. Ayon sa ilan sa kanilang mga pinuno, sinasabi lang ito upang siraan ang mga grupong pinupuna ang mga pagkakamali at pagkukulang ng pamahalaan.

Ayon naman sa Secretary General ng LPP na si Arlene Escalante, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang hinahanap ang kanilang mga anak. Naniniwala raw sila na ang mga kabataan o ang mga menor de edad ay dapat nag-e-enjoy sa kanilang buhay kapiling ang pamilya, nakakaginhawa man o gipit sa buhay.

Sabi pa ni Escalante, alam nilang marami ng rebelde ang sumusuko ngayon kabilang ang mga kabataang na-recruit nila.

Isa na rito si John-John Sabado na umuwi sa kanyang pamilya matapos umano maliwanagan ang isip na hindi sya nararapat mamundok.

Dagdag pa ni Escalante, marami na rin daw humihingi sa kanila ng tulong sa LPP na makabalik sa kanilang pamilya.

“Some of them are even calling the LPP tapos nagpapatulong na makababa na sila, makatakas mula sa kanilang mga kampo,” ani Escalante.

Una raw nilang dahilan ay ang pamilya, at pangalawa, ang pagbubukas ng kanilang kaisipan na mahirap ang buhay sa bundok.

“Nagliliwanag na isip nila, ang hirap-hirap pala dun. Remember, these are still children, ang babata pa nila, 'pag nilamok 'yan o nagutom lalo na ngayon pandemya. We have different kwento na iniiwan daw sila sa gubat kapag nagkakasakit sila. So we want to rescue these children,” aniya.

Kaya patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa pag-rescue sa mga kabataan.

Magtatayo na rin daw ng rescue center ang LPP sa iba’t-ibang lugar sa bansa para mas makatulong pa sa mga pamilyang biktima umano ng karahasan ng mga rebelde. Kailangan umanong sumailalim sa stress debriefing, therapy at counseling ang mga kabataan para malimutan ang hindi magandang chapter ng kanilang buhay.

Kahapon, sa Plaza Miranda, Mendiola at Morayta sa Maynila nagsagawa ng pagkilos ang parehong grupo.