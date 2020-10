Gobyerno ng US, di pa umano nagbibigay ng pabuya para sa pagkahuli ng mga terorista

Ang U.S. Capitol sa Washington, DC. Samuel Corum, Getty Images/AFP

MAYNILA--Hindi pa tumutupad ang pamahalaan ng Estados Unidos sa mga pangako na magbibigay ng pabuya kapag nahuli sa bansa ang mga itinuturing nilang terorista.

Naungkat ito sa gitna ng pagharap ng ilang military officials sa confirmation hearing ng Commission on Appointments.

Sa pagtatanong nina senators Imee Marcos at Panfilo Lacson, sinabi ni Maj. Gen. Juvymax Uy, commander ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Central Mindanao, na hindi pa ibinigay ng US government ang pangakong $1 milyon na pabuya para sa teroristang bomb maker na si Abdul Basit Usman pero nakapagbigay na ng pabuyang P6.3 milyon ang Armed Forces of the Philippines.

Si Usman, ang tinukoy na responsable sa serye ng pambobomba sa Mindanao, ay napatay sa engkuwentro ng gobyerno at mga rebelde sa Mindanao noong 2015.

Ayon kay Marcos, madalas na hindi tumutupad ang US government sa pangakong pabuya.

Bunsod nito, iminungkahi ni Lacson na mag-imbentaryo ang militar ng mga pabuya na hindi naibigay ng US sa military informants.

Iminungkahi rin ni Lacson na makipag-ugnayan ang DFA sa embahada ng US para tanungin ang US government kung bakit hindi nito ibinibigay ang pabuya.

