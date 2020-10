Dalagitang hinihinalang minolestya, natagpuang patay sa Isabela

Hustisya ang panawagan para sa isang dalagitang natagpuang patay sa isang irigasyon sa San Mateo, Isabela nitong Martes.

May hinala ang mga awtoridad na minolestya muna ang 13-anyos na biktima, batay sa isinagawang medico-legal examination.

Sa paunang imbestigasyon ng pulis, gabi noong Lunes nang mawala ang dalagita na iniwang mag-isa sa bahay ng kaniyang kuya. Sinamahan kasi ng huli ang misis nito sa bayan para magpa-check-up.

Nang makabalik ang kapatid, nadatnan nito ang nagkalat na mga gamit sa loob ng kanilang bahay, bukod sa nawawala ng dalagita.

Kinabukasan na nang matagpuan ang biktima na nakahandusay at wala ng buhay sa may irigasyon na may humigit-kumulang 300 metro ang layo sa kanilang bahay.

Sa pagsusuri ng scene of the crime operatives, kinakitaan ng pasa sa kaliwang ulo ang dalagita na pinaniiwalaang dahil sa pagkakapukpok gamit ang isang matigas na bagay.

Wala na rin itong saplot pang-ibaba.

Ayon kay Maj. Darwin John Urani, hepe ng PNP San Mateo, mayroon na silang tinitingnang person of interest sa krimen.

Pero nananawagan pa rin sila sa mga posibleng nakakita sa pangyayari na makipagtulungan upang agad maresolba ang krimen.

Ang biktima ay isang Grade 8 student sa isang pampublikong eskwelahan sa naturang bayan.

- Ulat ni Harris Julio