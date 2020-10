CSC Commissioner: Natutulog na mga kaso ng katiwalian, dapat silipin ng mega task force

MAYNILA - Dapat pagtuunan rin ng pansin ng mega task force kontra sa korapsyon ang mga natutulog na kaso ng katiwalaan sa gobyerno, ayon sa Civil Service Commission ngayong Huwebes.

“The mega task force, yung kaniyang primary objective, is really the corruption in government agencies, which is good para matulungan din po para ma-fasttrack yung sa pagtulong sa Office ng Ombudsman. Kasi kung merong makikita, then file it,” pahayag ni CSC Commissioner Aileen Lizada.

Isang halimbawang ibinigay ni Lizada ay ang mga kaso sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) sa loob ng 10 taon na kanilang nasilip sa isinagawang audit.

“May case dyan sa PhilHealth, it took them more than 15 years to issue the formal charge, and the charge happened only under then President [Roy] Ferrer. Natulog yung recommendation nung 2002 to formally charge an RVP (Regional Vice President) this time now,” sabi niya.

Tiyak niyang hindi lamang sa PhilHealth nangyari na ang mga kaso ay natutulog o pinatutulog.

“Kaya kailangan talaga mega task force to look into all of these things, kasi para yung ang mandate nila, hahanapin nila,” saad niya.

Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa DOJ ang pagbuo ng mega task force para magsagawa ng imbestigasyon kaugnay sa katiwalian sa lahat ng ahensiya ng gobyerno.

Binanggit na rin ng DOJ na una nitong iimbestigahan ang mga ahensiyang tulad ng PhilHealth, Bureau of Customs (BOC), Bureau of Internal Revenue (BIR), Land Registration Authority (LRA) at Department of Public Works and Highways (DPWH).

Handang tumulong at makipagkoordinasyon ang CSC sa mega task force.

“We would like to extend support and cooperate in this mega task force na ginawa. But kailangan natin i-define kung anong gusto nilang support o tulong galing sa CSC,” sabi ni Lizada.

Isa sa pwedeng ambag ng CSC sa mega task force ay ang pagsumite ng mga reklamong kanilang matatanggap para may masimulang imbestigasyon.

“Now is the time that you come out kung meron pa kayong mga ebidensiya, kung meron kayong nalalaman. At kung ayaw n'yong lumabas, lumantad, pwede naman kayong mag-anonymous or pwede kayong mag-text sa amin, 0908-881-6565,” sabi ni Lizada.

Dagdag pa niya, “if you really want to cleanse and rid government of corrupt officials and employees, kailangang walang atrasan.”

Sa 2019 Corruption Perceptions Index (CPI) ng Transparency International, nasa pang-113 ang Pilipinas sa 180 na mga bansang sinuri.

Ang nakuhang score ng bansa ay 34/100 lamang, matapos magbigay ng pananaw ang mga eksperto at negosyante tungkol sa korapsyon sa pamahalaan. Sa scale na zero hanggang 100, zero ang 'highly corrupt' at 100 naman ang 'very clean.'

Noong 2018, nasa mas mataas na ranking na 99th ang Pilipinas, sa score na 36/100.

Noong nangangampanya pa siya noong 2016, ang problema sa korapsyon ang isa sa mga ipinangakong aayusin ni Duterte kung siya ay maluklok sa pagka-pangulo.