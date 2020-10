500 pamilya ng Isla San Miguel sa Albay hinatiran ng tulong

Dala ng ABS-CBN para sa nasa 500 pamilya ng Isla San Miguel ang mga bigas at de-lata na pantawid sa kanilang araw-araw na pangangailangan. ABS-CBN News

Isang oras ang biyahe sakay ng bangka mula sa pampang ng Tabaco, Albay papuntang Barangay Sagurong sa Isla San Miguel.

Pagkarating sa isla, kita agad ang matinding pinsalang iniwan ng mga malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Quinta dahil sa mga nagtumbahang puno at sirang mga bahay.

Isa ang 22 anyos na si Joshua Bora sa 6 na mangingisdang inabutan sa laot ng bagyong Quinta pero 5 lang silang nakabalik.

Ikinuwento ni Joshua kung paano nila sinubukan pang isalba ang isang nawawala nilang kasama.

Watch more in iWantTFC

"Matanda na 'yung isang kasama namin... Sinabi niya, 'ligtas niyo na sarili niyo kasi hindi ko na kaya, kayo na lang,'" ani Joshua sa panayam ng ABS-CBN News.

"Mag-iisang oras na hawak namin siya, patay na... Walang mahawakan para lumutang. Sabi namin mabibigatan kami kapag sinama siya kaya naiwan siya," dagdag niya.

Sinikap na lamang lumangoy nina Joshua hanggang makarating sa pampang.

Sa kabila ng nangyari, pursigido si Joshua na pumalaot muli dahil pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Isla San Miguel.

"Lockdown talaga, hindi ka makakatrabaho dito sa lupa, kaya kahit masama ang panahon, talagang pursigido kami na humanap talaga ng pantawid-gutom," aniya.

Kabilang naman ang bahay ni Maria Evelyn Bora sa mga nasira sa kasagsagan ng bagyong Quinta.

Hindi pa man ito nakukumpuni nang tuluyan, muling nangangamba si Evelyn sa parating na bagyong "Rolly."

"Natakot po ako sa pagkasira ng bahay ko," ani Evelyn.

Dala ng ABS-CBN para sa nasa 500 pamilya ng Isla San Miguel ang mga bigas at de-lata na pandugtong sa kanilang araw-araw na pangangailangan, lalo na't hindi pa sila muling makapaghanapbuhay at may banta ng panibagong bagyong parating.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News