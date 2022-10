WalangPasok: Okt. 29, Sabado dahil sa bagyong Paeng

MAYNILA — Suspendido ang klase sa mga sumusunod na lugar sa Sabado, Oktubre 29, dahil sa inaasahang sama ng panahong dala ng bagyong Paeng.

LAHAT NG ANTAS

Marikina City

Pasig City

Las Piñas City

Caloocan City

Pasay City

Malabon City

Cavite

Laguna

Batangas

Quezon province (maliban sa Lucena)

Albay (hanggang Okt. 30)

Kasalukuyang nakataas ang Signal No. 2 sa Metro Manila, Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, Bulacan, at mga lalawigan sa Bicol region, Cagayan Valley at Eastern Visayas.

Ayon sa PAGASA, maaaring mag-landfall ang bagyong Paeng sa bahagi ng Sorsogon o Albay Biyernes ng gabi o madaling araw ng Sabado.

I-refresh ang page na ito para sa updates.