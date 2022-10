MAYNILA — Magiging maulan ang darating na weekend at maaaring magkaroon ng malawakan at matinding pagbaha at landslides sa Luzon dahil sa bagyong Paeng, babala ng PAGASA ngayong Biyernes.

Watch more News on iWantTFC

Sa 11 a.m. advisory, sinabi ng PAGASA na magdadala ng malalakas na ulan ngayong Biyernes ang bagyong Paeng sa Bicol Region, Quezon, Mimaropa, Visayas, at halos buong Mindanao.

Sa Sabado matinding pag-ulan naman ang mararanasan sa Bicol, Calabarzon, Marinduque, Mindoro, Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley, at Cordillera.

Sa Linggo, may malalakas pang ulan hanggang tanghali sa malaking bahagi ng Luzon lalo sa Central Luzon at Mimaropa. Dahil dito ay posible ang malawakang mga pagbaha at landslides sa malaking bahagi ng Luzon, kaya pinapayuhan ang mga bibiyahe na mag-ingat.

Mas lumalapit na sa lupa ang tropical storm Paeng.

Watch more News on iWantTFC

Nitong alas-10 ng umaga nasa layo itong 305 kilometers silangan ng Catarman, Northern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour (kph) at may pagbugso ito hanggang 90 kph. Kumikilos ito pa-west northwest sa bilis na 15 kph.

Maaaring lumakas pa at maging severe tropical storm ngayong araw ang bagyo.

Wind signal no. 3 ang pinakamataas na babalang ilalabas dito. Ang lakas ng hangin nito ay kayang makabali ng sanga ng malalaking puno, makatumba ng maliliit na puno tulad ng saging, at magdulot ng pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials.

Ayon sa PAGASA, posibleng hindi na umabot ang bagyong Paeng sa typhoon category dahil sa inaasahang pagtama nito sa kalupaan ng Bicol Region.

Posibleng mag-landfall sa Catanduanes bukas, Sabado, ng madaling araw ang bagyo, at hahagipin ang hilagang bahagi ng Camarines provinces.

Pagsapit ng gabi ay posible itong tumama sa Polillo Islands sa northern Quezon o sa southern Aurora.

Sa pagdaan nito sa Sierra Madre ay hihina ang bagyo. Tatawirin nito ang Central Luzon at makakalabas na sa West Philippine Sea sa Linggo ng umaga.

Sa ngayon ay nakataas na ang Wind Signal no. 2 kaya magiging masungit na ang panahon sa mga lugar na ito: Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Ticao at Burias Islands, Camarines Sur, Camarines Norte, central at southern portions ng Quezon, Marinduque, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, northeastern portion ng Leyte, at Biliran.

Nakataas naman ang Signal no. 1 sa: Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan, southeastern Tarlac, central at southern portion ng Nueva Ecija, southern Aurora, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, ibang bahagi ng Quezon kasama ang Polillo Islands, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Romblon, Calamian Islands, nalalabing bahagi ng Leyte, Southern Leyte, northern at central portions ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands, northern at central portions ng Negros Occidental, northern Negros Oriental, Guimaras, Aklan, northern at central portions ng Antique, Capiz, northern at central portions ng Iloilo, Dinagat Islands, Surigao Del Norte kasama ang Siargao at Bucas Grande Islands, northern portion ng Surigao Del Sur, at northern Agusan Del Norte.

Samantala, isang panibagong Low Pressure Area naman ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility (PAR).

Nasa layo itong mahigit 1,700 km silangan ng Mindanao Biyernes ng umaga. Posible itong pumasok sa PAR bilang bagyo sa Lunes at tatawaging Queenie. Sa Eastern Visayas ito posibleng tumungo.