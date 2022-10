Pagbibitiw ni PM Truss, umani ng samu’t-saring reaksyon sa mga Pinoy sa UK

LONDON - Apatnapu’t apat na araw lang mula nang mahalal bilang pinuno ng Conservative Party at ika-56 na prime minister ng United Kingdom, nagbitiw na sa pwesto nitong October 20 si PM Liz Truss.

Sa kanyang talumpati, inamin ni Truss na hindi niya kayang tuparin ang kanyang mandato. Kasunod ito ng matinding political at economic instability sa ilalim ng kanyang maikling panahong panunungkulan bilang Prime Minister.

Photo courtesy of facebook.com/LizTrussMP

“I recognise though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the conservative party. I have therefore spoken to his Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the conservative party,” pahayag ni Liz Truss, dating Prime Minister.

Bago pa ang kanyang pagbitiw sa pwesto, bumagsak sa minus 51 ang personal approval rating ni PM Truss. Umani naman ng samu’t saring reaksyon ang naging anunsyo ng ngayo’y shortest-serving Prime Minister sa kasaysayan mula sa ilang Pinoy sa UK.

“I believe it’s just timely for Liz Truss to finally resign. I believe she had good intentions, to be honest, with the policies she was supportive of, like tax cut but she wasn’t able to fully understand the effects of the policy she was supportive of to the bigger British economy. For example, myself, as an OFW, I saw the effects to the British pound, and on top of it, inflation,” sabi ni Angelo Antonio, accountant sa London.

Photo courtesy of facebook.com/LizTrussMP

“Nakakalungkot na marinig ang pag-resign ng ating Prime Minister dito sa United Kingdom. Malamang ang isang dahilan ay ang kahirapan ng buhay ngayon, mahirap nang i-kontrol ang pagbaba ng eknomiya,” sabi ni Celedonia Dungo, nagtatrabaho sa Cambridge.

Nababahala rin ang ilang Pinoy sa UK sa mga gusot sa pulitika na nangyayari sa gitna ng lumalalang cost of living crisis sa buong bansa.

Ayon sa datos ng Office for National Statistics, pumalo na sa 10.1% ang inflation rate nitong Setyembre. Sumadsad rin ang halaga ng British Pound laban sa US dollars.

“Napakataas ng inflation ngayon sa bansa na ito. Mataas ang bilihin, mababa ang sahod. Ano na kaya ang mangyayari sa atin? Ano na kayang mangyayari sa bansang ito kung hindi nagkakaintindihan ang mga namumuno sa gobyerno? Kung sino man ang papalit sa umalis na kasalukuyang Prime Minister, aasahan po namin na gagawan niya ng paraan para naman gumanda at umayos ang buhay ng mamamayan dito sa United Kingdom,” sabi ni Jacqueline Reyes, healthcare worker sa Cambridge.

Si Rishi Sunak, ang kauna-unahang ‘person of colour’ ang pumalit sa nagbitiw na si Liz Truss.

Malakas naman ang panawagan na magsagawa na ng general election mula sa lider at mga sumusuporta sa labour party.

“It seems like the integrity and the trustworthiness of our UK politics and politicians is really in tatters. I think we really need to have a general election. The Conservative Party, they don’t have a mandate anymore. How many times do they have to elect the UK prime minister? Kami po dito ay of course, we are affected. It’s actually the young people saying, it’s funny but it’s really a bad kind of funny,” sabi ni Myla Arceno, councillor at Deputy Mayor ng Stevenage, UK.

(Kasama sina Ernie Delgado at Pyx Marfa)

Para sa mga nagbababagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: