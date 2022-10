Nasa 100 pasahero ng barko ang stranded sa Northport Passenger Terminal sa Maynila Biyernes ng hapon, kabilang ang ilang sanggol at senior citizen, matapos kanselahin ang biyahe nila patungong Bacolod dahil sa bagyong Paeng.

May mga galing pa ng Ilocos Norte, Camarines Sur, Cavite, Bulacan at Pampanga.

Gustuhin man ni Joseph Plenilla na bumalik ng Laoag, wala na rin aniya siyang sapat na pera.

Kaya sa terminal na lang niya hihintayin ang bagong petsa ng biyahe, na sa November 1. Ang problema niya ngayon ay kung paano pagkakasyahin ang natitirang P45 para sa pagkain sa susunod na 4 na araw.

“Sigurado talaga gutom ang aabutin ko… Sabi ko pag-akyat namin ng barko, may pagkain doon. Ngayon, na-cancel pa. Paano? Wala kaming makain? Wala na talagang pera,” ani Plenilla.

Kulang din ang natitirang pera ng 77 anyos na si Wilfredo Aguirre, mula Bicol. Kaya may apela siya:

“Ang mensahe ko sa management ng 2GO, dapat ay tulungan naman kaming mga nakapunta na rito… ‘yung pagkain namin. Mauubusan naman kami ng pera. Ilang araw kami rito,” sabi niya.

Nanghihinayang naman si Criselda Dignos, na bitbit pa ang dalawang buwang sanggol, dahil hindi na makadadalo sa pagtitipon nilang pamilya na inantay niya ng walong taon.

“Pasensya na po kasi hindi kami makakauwi. Lalo na sa mama at papa ko na umasa talaga kasi mahabang panahon na hindi tayo nagkita,” sabi niya.

Paliwanag ng shipping company na 2GO, prayoridad nila ang kaligtasan ng mga pasahero, kaya kinailangan nitong magkansela ng ilang biyahe ng barko sa gitna ng masamang panahon. Pero pwedeng magpa-rebook nang libre o magpa-refund.

Magbibigay din ang kompanya ng shuttle service sa mga interesadong pasahero na nakansela ang biyahe. Sa Baclaran, Lawton, Taft, at Cubao ang drop-off points nito.

“Safety is a primary priority for us at 2GO, especially at this time,” sabi nito sa isang pahayag.

Kasama sa mga kanseladong biyahe ang:

Vessel: MV St. Ignatius of Loyola (SIL)

Route: Batangas-Caticlan-Roxas-Caticlan-Batangas

Vessel: MV St. Anthony of Padua (SAP)

Route: Batangas-Odiongan-Caticlan-Odiongan-Batangas

Vessel: MV 2GO Masagana (MSN)*

Route: Iloilo-Manila

Vessel: MV 2GO Maligaya (MLG)

Route: Cagayan De Oro-Cebu

Vessel: MV St. Francis Xavier (SFX)*

Route: Coron-Manila

Vessel: MV St. Michael the Archangel (SMA)

Departure: October 28, 9PM

Route: Manila-Batangas-Iloilo-Bacolod-Manila

Vessel: MV 2GO Maligaya (MLG)*

Departure: October 28, 10PM

Route: Cebu-Manila

Vessel: MV St. Therese of the Child Jesus (STC)*

Departure: October 29, 430AM

Route: Cebu-Ozamis-Manila

Vessel: MV St. Francis Xavier (SFX)*

Departure: October 29, 1159AM

Route: Manila-Batangas-Cagayan De Oro-Tagbilaran-Manila

Vessel: MV St. Ignatius of Loyola

Departure: October 29, 3PM

Route: Batangas-Odiongan-Caticlan-Odiongan-Batangas

Vessel: MV 2GO Masagana (MSN)

Departure: October 29, 430PM

Route: Manila-Bacolod-Iloilo-Manila

Vessel: MV St. Therese of the Child Jesus (STC)*

Departure: October 31, 930AM

Route: Manila-Cebu-Butuan-Manila

Vessel: MV St. Francis Xavier (SFX)

Departure: November 2, 930AM

Route: Manila-Batangas-Puerto Princesa-Coron-Manila

Vessel: MV St. Therese of the Child Jesus (STC)

Departure: November 3, 630PM

Route: Manila-Batangas-Cebu-Ozamis-Manila

“For the safety and convenience of passengers boarding SFX from Manila and Coron, MLG from Cebu, and MSN from Iloilo, we advise waiting for 2GO’s official text message before going to the pier,” paalala ng 2GO.

“To rebook or refund, please head to the nearest 2GO Corporate Ticketing Outlet or to the store that issued your ticket,” dagdag nito.

“We advise to constantly check on the latest weather bulletins from PAGASA before heading for the pier to spare you from any inconvenience due to possible further cancellations. Stay tuned for updates on our official social media channels,” ayon pa sa kompanya.

