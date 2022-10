Muling dumalo sa pagdinig sa kanyang kasong may kaugnayan sa ilegal na droga sa Muntinlupa City si dating Sen. Leila de Lima.

Maagang dumating ang dating mambabatas sa Muntinlupa RTC sakay ng PNP coaster at bantay-sarado ng napakaraming pulis.

Gaya ng dati, walang anumang pinayagang interview kay de Lima bago at matapos ang pagdinig.

Present din sa pagdinig si dating Bureau of Corrections officer-in-charge Rafael Ragos na nauna nang bumawi sa kanyang mga testimoniya na nagdidiin kay de Lima sa kaso.

Ayon sa isa sa mga abogado ni de Lima na si Atty. Filibon “Boni” Tacardon, malaking bagay sa kanilang depensa ang mga naging testimoniya ni Ragos sa korte.

"Para sa aming defense panel importanteng-importante na na-identify niya 'yung kanyang affidavit of recantation at natanong naman siya kung yan ay totoo at kinonfirm niya na lahat ng sinabi niya ay totoo at boluntaryong sinabi. Ito’y pagkakataon na para mabigyan yung hukuman na matimbang talaga kung aling testimoniya yung pakikinggan,” sabi ni Tacardon.

Ayon sa abogado ni Ragos na si Atty. Michael de Castro, idinetalye ng kanyang kliyente kung sino ang mga pumilit sa kanya para idiin sa kaso si de Lima.

Sabi ni de Castro, isa sa mga binigyang diin ng kanyang kliyente sa pagdinig ay ang kawalan nito ng abogado nang umano’y pilitin siyang lagdaan ang inihandang salaysay laban kay de Lima.

“Pinakita nya yung mga detalye kung paano siya hinatak, saan siya dinala, sino yung mga kumausap sa kanya at yung pinaka-importante don kung ano yung kulang - wala siyang abogado,” ani de Castro.

Aniya, ginagarantiyahan ang karapatang ito ng lahat sa ilalim ng Konstitusyon.

Tatlo ang sinumpaang salaysay ni Ragos: isa ay noong September 5, 26, 2016 at March 2017.

Watch more News on iWantTFC

Sabi ni de Castro, sa September 5 affidavit ni Ragos, idinetalye nito kung paano siyang dinala sa isang hotel kung saan siya pinilit na gumawa ng affidavit laban kay de Lima.

“Yung September 5, sabi niya dinala siya sa Solaire at doon pinuwersiya siya na gumawa ng affidavit kung saan itinuro niya si Senator Leila de Lima , may mga tinuro siyang tao kanina - kung saan yun na yung nag-prepare at pipirmahan na lang niya. Siya naman dahil natatakot siya dahil panahon ng tokhang - hindi siya makapalag,” sabi ni de Castro.

Kasama sa mga una nang pinangalanan ni Ragos sa kanyang sinumpaang salaysay na pinilit lang siya nang noon ay Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre II na itinanggi naman na ng dating kalihim.

MEDICAL FURLOUGH NI DE LIMA ARPUBADO NA

Samantala, sabi ni Atty. Tacardon, pinayagan na rin ng Muntinlupa RTC Branch 204 ang hirit na medical furlough ni de Lima.

Una na aniyang pumayag dito ang RTC Branch 256 kahapon kaya inaasahang agad na magtutungo si de Lima sa Manila Doctors Hospital anomang oras ngayon.

Ayon kay Atty. Tacardon, bagamat 3-araw ang hirit na medical furlough ni de Lima, inaasahan aniyang agad din itong babalik sa PNP Custodial Center sa oras na matapos ang lahat ng kinakailangang medical check-up sa ospital.

Isasampa ang panibagong bail petition sa sandaling makumpleto na ni Ragos ang kanyang testimoniya sa korte.

Present din sa hearing kanina sina Atty. Tony Laviña at Atty. Rico Domingo bilang mga abogado ni de Lima.

Muling itutuloy ang pagdinig sa kaso sa Branch 204 sa November 4, 2022 at inaasahang dadalo ulit dito sina de Lima at Ragos na sasalang naman sa cross examination ng mga abogado ng prosekusyon.