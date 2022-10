Art exhibit sa Morocco, pagbibigay pugay sa indigenous peoples

RABAT – Bilang pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month at Museums and Galleries Month binuksan ng Philippine Embassy sa Rabat, Morocco ang art exhibit na pinamagatang Kinabuhi: Ompo and Suyam of Agusan-Manobo nitong October 12 sa Université Internationalede Rabat (UIR).

Sina Ambassador Leslie Baja (pang-apat mula kaliwa), Priof. Carlito Camahalan Amalla (panlima mula kaliwa), at Counselor and Chief of Staff of the Office of the University President Abdelhafid Debbarh (pangatlo mula kanan) sa likod ng ‘Suyam’ ceramic sculptures. (PE Rabat photo)

Tampok sa tatlong araw na exhibit ang makulay na kultura ng mga katutubong Agusan-Manobo. Makikita sa ipinagmamalaking kaban ng kultura ng tribo ang kanilang paintings, ceramic sculptures.

Makikita sa exhibit ang ‘Suyam’ textiles at accessories. Ang art pieces ay kumakatawan sa matandang tradisyon ng tribong Agusan-Manobo.

Mga telang ‘Suyam’ at mga palamuti mula Agusan del Norte. (PE Rabat photo)

Bihira nang makita ang mga elementong sining ng ‘Kinabuhi’ na ang ibig sahibin ay ‘buhay.’

Ang ‘Suyam,’ ang traditional embroidery style ng tribong Agusan-Manobo sa Agusan del Norte. Ang ‘Ompo’ naman ang kumakatawan ng mga anito at taga-bantay na nagtataboy sa mga masasamang espiritu at nagtatanggol sa mga tao.

Nasa sa exhibit ang mga kinatawan ng Philippine Embassy sa Rabat sa pangunguna ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Morocco Leslie Baja, mga kinatawan ng diplomatic corp, at ilang miyembro ng Filipino community.

Curator ng exhibit si Alain Zedrick Camiling, ang Chairperson ng Arts Management Program ng De La Salle College of Saint Benilde.

Panauhing pandangal sa pagbubukas ng exhibit si Prof. Carlito Camahallan Amalla na nagbigay buhay sa katutubong kultura.

Mula sa Agusan del Norte si Carlito Camahallan Amalla at kasalukuyang Assistant Professor sa Design Foundation Department ng De La Salle College of Saint Benilde.

Sa kanyang talumpati, binati ni Abdelhafid Debbarh, Counselor and Chief of Staff of the Office of the University President ang Philippine Embassy sa kanilang pag-host ng nasabing art exhibit sa Morocco at sa kanilang pagpili sa Université Internationalede Rabat (UIR) bilang partner ng embahada sa event.

Ang talumpati nina Ambassador Baja (kaliwa) at Ginoong Abdelhafid Debbarh (kanan) sa pagbubukas ng art exhibit. (PE Rabat photo)

Nais ni Debbarh na magpatuloy ang partnership ng UIR at Philippine Embassy Rabat sa mga cultural activities na magpapatibay pa ng ugnayan ng Pilipinas at Morocco.

Si Prof. Amalla kasama ang ilang paintings na nagpapakita ng mga tradisyunal na kasuotan ng tribong Agusan-Manobo. (PE Rabat photo)

Bukas din ang kanilang unibersidad na pumasok sa isang Memorandum of Understanding sa Philippine universities upang mapalawak pa ang people-to-people exchanges ng dalawang bansa. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Ambassador Leslie Baja sa UIR para sa kanilang suporta sa exhibit.

Kinagiliwan naman ng mga dumalo ang performance ni Professor Amalla ng traditional Agusan-Manobo dance at chant.

Makatawag pansin ang kanyang ‘panawagtawag’ o ‘calling’ gamit ang traditional bamboo flute mula Agusan del Norte.

Si Prof. Amalla habang hinihipan ang ‘suling’ para sa mga bisita, mag-aaral, mga guro at kawani ng UIR. (Photo courtesy of Morocco World News)

