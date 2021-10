Larawan mula kay Keano Reeves Collado.

"Lord, this coming board exam, I will only accept topnotcher."

Ito ang naging dasal ng thyroid cancer patient na si Keano Reeves Collado bago pa ang Forester Licensure Examination (FLE) nitong buwan.

Si Collado ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Forestry sa Caraga State University nitong Agosto.

Narinig ang kaniyang dalangin nang hirangin siyang Top 10 sa kalalabas lang na resulta ng FLE.

Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Collado na 4 taon na siyang nakikipagsapalaran sa stage 2 thyroid cancer.

Aniya, 5 araw matapos siyang ma-diagnose sa sakit, sumailalim agad siya sa 13-hour surgery. Hindi na siya makapagsalita matapos ang operasyon dahil naapektuhan ang kanyang vocal cords ng mga tumor.

Malaki ang pasasalamat nito nang makapagsalita siya ulit. Ito ang naging paraan niya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at makamit ang kaniyang mga pangarap.

Malaki ang pasasalamat ni Collado sa kaniyang pamilya sa walang sawang suporta sa kaniya at higit sa lahat sa Panginoon dahil sinagot nito ang kaniyang panalangin.

Aniya, ngayon na nakapasa na siya sa exam ay makakapag-focus na siya sa kaniyang pagpapagaling.

—ulat ni Lorilly Charmane Awitan

