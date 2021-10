Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Muling nasa ikahuling puwesto ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa sa Bloomberg COVID-19 resilience ranking.

Kada buwan inilalabas ang resilience ranking kung saan ipinapakita kung anong mga bansa sa listahan ng 52 malalaking ekonomiya ang may pinakaepektibong pangagasiwa sa pandemya.

Sinisilip nito ang 12 indicator kabilang na ang vaccination coverage, mortality rate, at ang pagbubukas ng bansa.

Pero inalmahan muli ng pamahalaan ang mababang ranking ng Pilipinas.

"We feel that the Bloomberg Resilience data is practically unfair to our country primarily because 1) It doesn't cover all countries. it's just like the top 25 countries in the world, based on whatever criteria they utilize," ani Department of the Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Jonathan Malaya.

Tingin din ni Malaya na hindi updated ang datos ng Bloomberg dahil tumaas na sa 26 porsiyento ang populasyon ng fully vaccinated sa bansa.

Pero ayon sa pag-aaral, ang datos na ginamit ng Bloomberg ay "as of Oktubre 26."

Tinawag naman ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. na biased ang rankings dahil hindi raw kasi magkakaparehong panahon ang peak ng COVID-19 sa bawat bansa.

"I believe ang dapat tinitingnan natin is at least 3-month or 6-month duration ng epidemic curve. Kung they will concentrate on the cases that we have, ngayon lang tayo nakaka-recover eh. We expect na talagang they will punish us in terms of 'yung evaluations on the different criteria that they used in every peak in every country, that's the worst place you will be," ani Galvez.

Wala pang inilalabas na pahayag ang Department of Health kaugnay nito.

Sa kabila nito, patuloy namang bumababa ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa, ayon sa datos ng OCTA Research.

Mula Oktubre 20 hanggang 26, nasa 4,848 ang average daily cases, na huling nakita noong Marso, bago pa kumalat ang Alpha variant.

Kung magpapatuloy ang ganitong trend, posibleng bumaba sa 2,000 ang bilang sa katapusan ng Nobyembre.

May nakikita ring dahilan ang isang eksperto kung bakit bumababa ang datos pag malapit na ang Pasko.

"'Pag December, ang daming holiday niyan. Wala na ring mga trabaho. So in terms of testing, nakakakita tayo ng pagbaba talaga sa testing. At the same time marami na ang hindi nagpapa-test, nakabakasyon na sila. Marami ring mga laboratory na hindi operational especially holiday season na. That will also have implications sa numero na makikita natin," ani ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido.

Kung tatanungin naman si Philippine College of Physicians President Maricar Limpin, mainam na panatilihin ang kasalukuyang alert level para masigurong hindi na muling makakranas ng pagtaas ng kaso.

"Tandaan natin, maski noon, that time na masyadong raring to go 'yung ating pamahalaan, 'yun sinasabi naming pag-iingat at hinay-hinay sa mga pagre-relax ng restrictions ay nakita natin 'yung ganda ng epekto noong paghihinayhinay na 'yan. Siguro mag-isip-isip muna tayo. Hindi naman masama kung siguro palawigin natin 'yung current na measures na ginagawa natin. Para sa gano'n sa Pasko, mas masaya tayo," ani Limpin.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News