Pagamutan ng Dasmarinas. ABS-CBN News/File

CAVITE — Kasabay ng pagbaba ng mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19, gumaganda na rin ang sitwasyon sa mga ospital sa lalawigang ito.

Sa Pagamutan ng Dasmariñas, nagkakaroon na ng espasyo sa emergency room para sa infectious diseases.

Kung noong Hulyo hanggang Setyembre ay umaapaw ang mga pasyente sa nasabing pagamutan, ngayon ay wala ng mga pasyente na naghihintay ma-admit sa parking lot.

“There’s a (significant) improvement,” ani Dr. Ma. Luisa Campos-Cagingin, ang chief of hospital ng Pagamutan ng Dasmariñas.

Nakatayo pa rin sa labas ng ospital ang extension tent ng emergency room, pero para na lang sa mga pasyenteng naghihintay ng resulta ng COVID-19 test bago ma-admit sa ospital.

Sa huling monitoring ni Campos-Cagingin, nasa 16 ang naka-admit sa COVID ER na may 20 kama, habang umaabot naman sa 7 at minsan ay napupuno pa rin ang sampung kama sa COVID ward.

“It’s not na matatawag na maluwag kasi there are times na napupuno pa rin siya. Sakto lang. Kumbaga, wala ng spillover,” ani Campos-Cagingin.

Binigyang diin ni Campos-Cagingin na karamihan sa mga naka-admit ay hindi bakunado, habang wala namang naitalang namatay sa mga pasyenteng bakunado.

“Pati mga healthcare workers, ‘di ba the last time you interviewed me, I said we had 103 healthcare workers na naka-quarantine that’s why we had to declare full capacity. However, ngayon, mga ano na lang sila, baka one-fourth,” ani Campos-Cagingin. “Meron pa rin, mga 20 plus.”

Samantala sa Ospital ng Imus kung saan dati naka-upo na lang sa bangko o wheelchair ang mga pasyente, ngayon ay bahagyang nagkaroon ng espasyo sa kama at umaabot na lang sa 80 porsiyento ang naka-admit sa COVID ER kada araw, ayon kay Dr. Jennifer Roamar, ang chief of clinics ng ospital.

Mataas pa rin ang paggamit sa COVID ward na nasa 80-90 porsiyento, habang 90-100 porsiyento sa intensive care unit.

Mula nitong Miyerkoles, nasa 1,492 ang mga aktibong kaso sa Cavite, ayon sa Department of Health.

Malayo na ito noong kasagsagan ng surge kung saan sa Bacoor City pa lang ay nasa higit 2,000 na ang aktibong kaso, habang may tig-1,000 ang ilang bayan at lungsod.

Sa tala ng DOH, 32.9 porsiyento lang o 283 sa 860 kama sa buong lalawigan ang okupado mula noong Martes.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News