MAYNILA - Mistulang umaaray ang mga local manufacturer ng PPEs sa bansa sa naging hindi parehas umano na pagtrato sa kanila at sa mga dayuhang importer ng medical supplies na nakakopo ng bilyong pisong kontrata sa gobyerno.

Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, sinabi ni Coalition of Philippine Manufacturers of PPE executive director Rosarito Carrillo na kung pag-uusapan ang stringent classification sa mga requirements sa pagsusuplay ng PPEs, hindi ito masyadong napagtuunan ng pansin ng government regulatory body.

Ayon kay Carrillo, sinunod naman nila ang mga standards sa paggawa at pagdedeliver ng PPEs para sa mga frontliner.

“All of the masks that we produce are in compliance with the standards. We were subject to strict compliance for PPE as a medical device. Dapat po nag-comply din sila for the regulatory requirements for medical device which is regulated by the FDA,” ani Carrillo.

Tanong ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan kung naging maluwag ba ang medical requirements sa gitna ng pandemiya.

“You are saying therefore that based on technical specifications on surgical masks, kulang o hindi kasing stringent (ang requirements) and therefore this gave way for allowing importers to step in?" ani Pangilinan.

Ayon kay Carrillo, sa halip na pagtuunan ang mas mahigpit na medical requirements sa pagbili ng mga PPEs, nasentro ang gobyerno sa pagbili ng supplies.

“When we did the repurposing project with DTI, we did a lot of research... we hope that the same thing could have been adapted. Ang nangyari po kasi ang focus was the procurement,” aniya.

Ayon naman kay Sen. Richard Gordon, mas pinagbigyan dapat muna ng gobyerno ang mga local manufacturer na makapag-supply ng pangangailangan ng gobyerno para sa medical supplies.

Kailan lang ay inungkat ng Senado ang malaking pagkakaiba umano ng presyuhan ng medical supplies na inaalok ng Pharmally Pharmaceutical, Corp. sa pribadong sektor at sa gobyerno.

Ayon sa presentasyon ni Sen. Risa Hontiveros, magkaiba ang presyo ng medical supplies ng Pharmally noong Abril 2020 sa orihinal na catalogue ng kumpanya, at sa naging alok nito sa Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM).

Sabi ni Mohit Dargani, secretary at treasurer ng Pharmally, wala pa kasing stable na medical supply noon kaya mas mahal ang presyuhan at naging prayoridad nila ang mga items para sa gobyerno.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News



KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC