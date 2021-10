Inanunsiyo ngayong Huwebes ng gobernador ng Iloilo ang kaniyang pagsuporta sa presidential bid ni Bise Presidente Leni Robredo sa Halalan 2022.

Sinabi ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na si Robredo ang kanyang nakikitang tapat na makatutulong sa pag-unlad ng kanilang lalawigan, batay sa kaniyang karanasan sa pakikipagtrabaho dito.

"Basi sa experiensiya sa paninguha kag na agyan ko man halin pa sa sang congressman Ako nga nagkampanya kita sa presidential election sang 2016. Basi ina sa panghimulso naton sa aton mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Kita diri iya total napamangkot niyo lang gid man masuporta kita kay Vice President Leni Robredo. Ang bulig ko para Kay VP Leni," ani Defensor sa isang talumpati.

(Base sa experience, pagsisikap, at sa mga nadaanan ko noong congressman pa ako, kumakampanya ako sa presidential election noong 2016, at ayon sa ating mga residente sa lalawigan ng Iloilo at dahil natanong ninyo, ay susuportahan ko si Vice President Leni Robredo. Ang tulong ko ay para kay VP Leni.)

Nagkasama si Defensor at Robredo sa Kamara, sa huling termino nito. Nanilbihang 3rd District Rep. ng Camarines Sur si Robredo hanggang 2016, bago ito tumakbo sa pagka-bise presidente.

Ani Defensor, nakikita niya ang pagiging "sincere" ni Robredo sa pagtakbo at sa hangarin nitong makatulong sa pag-unlad ng Iloilo.

"Sa pagkilala ko sa iya, siya makabulig siguro sa makita mo sa mga mata sang tawo nga may sinseridad nga magbulig sa aton nga paninguha in our drive for a resurgent, progressive , and globally competitive and resilient province of Iloilo," ani Defensor.

(Sa pagkakilala ko sa kanya, siya ang makatutulong sa atin. At makikita mo sa kaniyang mga mata na sinsero siyang tumulong sa ating drive for a resurgent, progressive, and globally competitive and resilient province of Iloilo.)

Noong nakaraang linggo ay inanunsyo rin ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa pamamagitan ng kaniyang social media ang suporta sa presidential candidacy ni Robredo.

Suprtado rin si Robredo ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno.

Bagama't taga-Liberal Party, tumatakbo si Robredo bilang independent candidate.

Nasa 97 ang nag-file ng kandidatura sa pagka-pangulo, kabilang sina Senador Panfilo "Ping" Lacson, Manny Pacquiao, Ronald "Bato" Dela Rosa, dating Senador Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr., Manila Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso, dating Defense Secretary Norberto Gonzales, dating presidential spokesman Ernesto Abella, at labor leader Leody De Guzman.

Inaasahang mababawasan ang nasa listahan sa mga darating na buwan matapos tanggalin ng Comelec ang tingin nito'y mga nuisance candidates.

-- Ulat ni Rolen Escaniel

