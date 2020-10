Red Cross balik-testing; PhilHealth tinaningan sa natitirang P500-M utang

Philippine Red Cross

MAYNILA — Balik-swab testing na ang Philippine Red Cross (PRC) simula noong Martes ng gabi matapos magbigay ng partial payment na P500 milyon ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Halos 2 linggo na mula nang ihinto ang testing dahil sa isyu ng hindi pagbayad sa kanila ng PhilHealth ng higit P1 bilyong utang.

Sinimulan muli ang RT-PCR testing sa mga balikbayan sa NAIA terminals 1, 2, at 3.

Pero ayon sa media affairs office ng Manila International Airport Authority, sa ngayon ay may bayad pa rin ang test ng Red Cross para sa mga overseas Filipino workers (OFW) na pipiliing sumailalim dito.

Naghihintay pa ng abiso mula sa Task Force for the Management of Returning Filipinos kung ibibigay na rin nang libre ang test ng PRC.

Makukuha ang resulta ng Red Cross test sa loob ng 2 araw.

Puwede namang piliin ng mga OFW ang libreng swab testing ng mga government laboratories na 4 hanggang 7 days ang pagkuha ng resulta.

Nang itigil ng PRC ang kanilang operasyon noong Oktubre 15, sinalo ng 12 government laboratories at ospital ang pagproseso ng libreng testing para sa mga OFW.

Para naman sa mga hindi OFW, isinasagawa ang testing ng mga pribadong laboratoryo. Nagkakahalaga ito ng P4,500 at makukuha sa loob ng 12 oras.

Nagbigay naman ng deadline si PRC chairman Sen. Richard Gordon para mabayaran ang higit kalahating bilyong utang na natitira pa.

"The debt is due and demandable. The agreement says upon demand by the Red Cross of payment, when we submit the receipts and all the things that go with this such as the records, pictures and results, they should pay in 3 days," ani Gordon.

—May ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News