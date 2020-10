Mga mambabatas sakop ng imbestigasyon ng ‘mega’ task force vs korapsyon — Malacañang

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Inihayag ng Malacañang ngayong Miyerkoles na kasama ang mga mambabatas sa mga sisilipin ng mega task force na binuo ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa korapsyon.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi lang mga opisyal ng mga departamento at ahensya sa ilalim ng ehekutibo ang sasakupin ng imbestigasyon sa buong gobyerno.

Bagama't mayroon aniyang tinatamasang immunity ang mga kongresista at mga senador, hindi naman lusot ang mga ito kapag posibleng paglabag sa anti-graft laws ang pinag-uusapan.

“Kasama po ang lahat po ng mga public offices despite the separation of powers dahil wala naman pong separate na ahensiya na nag-iimbestiga ng korapsiyon sa Kongreso mismo. Iyan po ay kapangyarihan ng ehekutibo, to implement the laws to all kahit sino pa man sila,” sabi ni Roque.

Ang Department of Justice (DOJ) ang mangunguna sa task force at malawak ang mandato nito sa pag-iimbestiga, dagdag niya.

Matatandaang nauna nang sinabi ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) na mayroong mga mambabatas na sangkot sa korapsyon sa Department of Public Works and Highways.

Hindi pinangalanan ng ahensya ang mga mambabatas na sangkot umano sa korapsyon.

Magpapadala naman na umano ang PACC ng listahan sa Office of the President at ipinauubaya na nito sa Pangulo kung siya ang magsasapubliko ng mga pangalan.

Sa kaniyang public address nitong Martes, ibinunyag ni Duterte na naglabas siya ng memorandum na inaatasan ang DOJ na suyurin ang mga umano’y anomalya sa mga ahensya ng gobyerno.

Binigyan ng Pangulo ng kapangyarihan ang DOJ para magdesisyon kung ano-anong mga ahensya ang tutulong sa imbestigasyon at kung ano ang mga anomalyang paiimbestigahan.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News