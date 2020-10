Mga bisita sa sementeryo bago mag-Undas nanibago sa kaunting tao

May mga humabol sa huling araw ng pagbisita sa Barangay Cemetery sa Marikina City noong Miyerkoles, Oktubre 28, bago isara ang mga sementeryo sa buong bansa sa Undas, dahil sa pandemya. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - May mga humabol pa sa pagbisita sa mga sementeryo nitong Miyerkoles, ang huling araw ng pagdalaw bago ikandado at isara ang mga sementeryo at kolumbaryo sa buong bansa sa Huwebes. Pero nanibago ang ilan sa kaunting mga tao.

Isasara ang mga sementeryo sa buong bansa mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4 dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Lumiban muna sa trabaho si Maximo Santiago para humabol sa pagdalaw ng puntod ng dalawang anak at mga kaanak sa Manila North Cemetery. Pero nagulat siya nang makitang kakaunti lang ang tao sa sementeryo.

"Hindi na makalakad 'yung asawa ko kaya sabi ko ako na lang ang pupunta. Sabi niya 'ikumusta mo na lang ako sa mga anak natin at ipagdasal na gumaling ako'... Lagi kaming nagpupunta dito, pati nga 'yung mga katabi kaibigan na namin,” ani Santiago.

Si Minda Villardo, sinamahan ng apo na dumalaw sa puntod.

Kuwento niya, tila "mini reunion" para sa kanila ang Undas kaya nanibago sila ngayong taon sa kakaunting bilang ng mga tao.

"Buong pamilya po kami dito, pati po 'yung maliliit, ngayon hindi na po puwedeng gawin dahil sa pandemic. Nawala na po 'yung dating ginagawa namin, magdadala ng pagkain, dito kakain," ani Villardo.

Kalimitang 1 hanggang 2 miyembro lang kada pamilya ang pinapupunta sa sementeryo para masundan ang physical distancing.

Mahigpit din kasi ang utos ng Department of the Interior and Local Government na hanggang 30 porsiyento lang ng capacity ang papayagang pumasok sa mga sementeryo at kolumbaryo.

Halos 800 pulis ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office sa mga sementeryo sa Metro Manila.

Rumonda rin ang bike patrol ng Philippine National Police para masigurado ang seguridad sa loob.

Ayon sa pamunuan ng sementeryo, maaga nang dumalaw ang mga tao simula noong Setyembre kaya hindi na dumagsa ang mga tao ngayong Miyerkoles.

Pinakamarami ang dumalaw noong Oktubre 18 kung kailan nakapagtala sila ng 22,000 bisita. Ngayong bisperas ng pagsasara ng sementeryo, umabot lang sa 7,476 ang bilang ng mga dumalo.

Bukod din sa karaniwang kontrabando, ipinagbawal din ang pagpasok ng rubbing alcohol, na karaniwang bitbit ng mga Pilipino simula noong tumama ang coronavirus disease (COVID-19) sa bansa.

"Nagtataka po sila bakit ang alcohol pinagbabawal na sa pagpasok. Kasi may mga nangyari po na nakaraan may bagyo, may mga falling leaves tayo, kinukumpol nila, binuhusan ng alcohol. Nilagyan ng lighter, ayun, na-call po 'yung attention namin dahil 'yung ibang tao nag-panic, akala sunog," ani Roselle Castañeda, direktor ng sementeryo.

May nahuli rin ang mga pulisya na gumagamit umano ng droga sa loob ng sementeryo.

Matagal na raw target ng mga pulis ang suspek na isa umanong informal settler sa sementeryo.

Isinara na rin ang sementeryo bandang alas-5 ng hapon sa mga bisita.

Samantala sa Valenzuela Public Cemetery at St. John Cemetery sa Valenzuela, pinagsabihan at hinarang ang mga bisita sa tamang pagsusuot ng face mask at face shield.

May schedule naman ang bawat barangay ng araw ng pagbisita sa Sangandaan Caloocan City Cemetery.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News