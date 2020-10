Ilang sasakyang pandagat sa Puerto Galera nawasak dahil sa bagyong Quinta

Sumadsad sa tabingdagat ang isang cargo vessel sa Barangay Poblacion, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Wasak ang mga bangka na tinamaan. Dennis Datu, ABS-CBN News

MAYNILA - Matindi ang naitalang pinsala ng mga barko at ilan pang estruktura dahil sa mga epekto ng bagyong Quinta sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.

Nagmistulang dagat pati ang terminal ng tricycle sa Baleto Port sa Puerto Galera nang tumama ang malaking alon noong Lunes.

Nadurog ang isang yate nang hampasin ng storm surge sa Puerto Galera pic.twitter.com/mZzuCh5sSx — Dennis Datu (@Dennis_Datu) October 28, 2020

Hinambalos din ng daluyong ang isang yate. Sinikap pa umano ng isang Chinese national na isalba ang kaniyang yate pero nadurog pa rin ito kalaunan.

Sa isa pang video na nakuha ng isang hotel staff makikita ang paglitaw ng isang dambuhalang barge sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin. Tinangay na pala ito ng malakas na alon.

Nadurog din ang mga bangka na sinuyod nito.

"Dahil padating nga 'yan buhay mo naman ang ipapalit eh di pinabayaan na namin keysa kami ang mamatay," ani Reynante Candaba, isang mangingisda.

Sumadsad sa tabing dagat ang isang cargo vessel sa Brgy. Poblacion, Puerto Galera, Oriental Mindoro.

Wasak ang mga bangka na tinamaan.

Nagrequest na ang Puerto Galera LGU sa Phil Coast Guard na magsagawa ng marine assessment dahil baka nasira ang mga corals pic.twitter.com/DDjhpiq4aX — Dennis Datu (@Dennis_Datu) October 28, 2020

Gusto ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera na panagutin ang may-ari ng barge sa pinsalang idinulot nito sa kabuhayan ng mga mangingisda.

"Sumulat ako sa Philippine Coast Guard na kung maaari huwag bibigyan ng clearance ng departure ang barko not unless magkaroon ng representation sa munisipyo,” ani Venancio Yap, municipal administrator ng Puerto Galera.

Bumagsak naman sa mga bahay at mga gusali ang bubong at mga bakal mula sa isang mall na nailipad nang ilang metro dahil sa lakas ng hangin.

"'Kala po namin may eroplanong magka-crash dahil 'yung bubong dito po dumaan, kami hong mag-anak ay niyakap na lang namin ang mga anak namin," salaysay ng residenteng si Elnalyn Gungon.

Ang residenteng si Jocelyn Abe, sinikap pang itali ang kanilang bahay pero unti-unti ring nagbagsakan ang mga dingding kasunod ng paglipad ng bubong.

"Saan kami ngayon titira? Ako ay panay ang dasal, sabi ko, 'Panginoon, bahala na po kayo sa aming [magkakamag-anak],'" aniya.

Nanawagan naman ng tulong ang mga residente ng Barangay Ambil na isang maliit na isla na sakop ng bayan ng Looc sa Lubang Island.

Kailangan nila ngayon ng mga materyales para maipagawa muli ang kanilang mga bahay na nasira. Nasa 500 bahay ang nawasak ng bagyo, ayon kay Looc Mayor Benjamin Tria.

"Siguro it will last for about a month na walang kuryente, sabi ng power supplier, kasi ang daming poste na naputol," ani Tria.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News