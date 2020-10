Huling araw ng dalaw sa Manila Memorial Park di gaanong dinayo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Naging matumal ang pagdating ng mga dalaw sa mga puntod sa Manila Memorial Park ngayong Miyerkoles bago ito isara nang isang linggo simula Huwebes.

Manila Memorial Park - Sucat park manager EJ Samaniego said more people decided to visit their loved ones' graves in the past weekends since September, when city authorities said the cemeteries would be closed from Oct 29-Nov 4 pic.twitter.com/WEeunvJXEk — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) October 28, 2020

Karamihan, mga nakasasakyan ang mga pumapasok sa para bumisita sa mga mahal nila sa buhay.

Pero ayon sa park manager na si EJ Samaniego, kaunti na rin ang dumalaw ngayong araw, at posibleng hindi na rin aabot sa inaasahan nilang bilang na 5,000.

Fewer people came to the Manila Memorial Park in Parañaque on the last day of cemetery visits compared to the number expected, park management said. pic.twitter.com/uf0FzatfFF — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) October 28, 2020

Mula kasi nang ianunsiyo na isasara ang sementeryo, tuwing weekend na dumating ang mga bumibisita.

Mula Setyembre hanggang Martes, umabot ng 60,000 na ang dumalaw sa Manila Memorial Park.

Limitado lang ang puwedeng dumalaw sa mga puntod. Dalawang tao kada lote at lima sa bawat mawsoleo.

Isang oras lang puwede mamalagi sa loob, bawal magpalipas ng gabi, at bawal din magtayo ng tolda, o magpahatid ng pagkain.

May temperature scan ang mga papasok sa loob, at para sa contact tracing ay nagbibigay ng entry pass na sinusulatan ng detalye at iniiwan bago ilabas.

Puwede ring mag-scan ng QR code para sa cellphone na lang magbibigay ng detalye.

Sabi naman ng pamunuan ng sementeryo, naging masunurin ang mga tao sa itinakda nilang protocol.

Mula nang nagkapandemya, aminado ang mga caretaker na nahirapan silang kumita.

Grave caretakers like 72 y/o Rosalia Lapi are making the most of the last day of cemetery visits to make money. Instead of earning more during All Saints' Day, they'll have no livelihood for a week.



"Nag-aantay kami ng dalaw. Hirap na hirap kami, isang kahid isang tuka." pic.twitter.com/mgsCQUajlF — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) October 28, 2020

"Utay-utay lang po nagbabayad 'yung amo namin, tama lang sa bigas... Nag-antay kami ng dalaw, sana mabayaran kami... Hirap na hirap kami, isang kahig, isang tuka kami," ani Rosalia Mangubat-Lapi, caretaker ng puntod.