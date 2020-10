Makati clinic pinabulaanang may bakuna sila kontra COVID-19

Isang boteng may label na 'Vaccine COVID-19' na kinuhanan noong Abril 10, 2020. Dado Ruvic, Reuters

MAYNILA — Pinabulaanan ng isang medical clinic sa Makati na mayroon silang bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19), taliwas sa mga kumakalat na text message.

Umikot kamakailan ang mensahe na pawang Chinese characters lang ang sulat at sinabing may available na bakuna kontra COVID-19 sa Centuria Medical Makati.

"There is no such COVID-19 vaccine available in our facility," ani Kristine Zoleta, marketing head ng Centuria Medical Makati.

"This is quite obvious also, the vaccine is not available anywhere in the world," dagdag niya.

Ayon sa Food and Drug Administration, maituturing na ilegal sa ngayon ang mga bakuna kontra COVID-19 dahil wala pa namang naaprubahang ganoon saan mang panig ng mundo.

"Hindi pa rehistrado sa kahit anong bansa," ani FDA Director General Eric Domingo.

Ang sino mang magbebenta o di kaya'y gagamit ng bakunang sinasabing para sa COVID-19 ay may malaking pananagutan sa batas, ayon kay Domingo.

Para sa mga eksperto, mas makabubuti umanong maghintay na lang nang ilang panahon para maaprubahan ang ligtas at epektibong bakuna laban sa sakit.

Sa tala ngayong Miyerkoles, umabot na sa 375,180 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Umabot na sa 329,111 ang gumaling sa sakit habang 7,114 ang namatay, ayon sa tala ng Department of Health.

Dahil sa mga gumaling at nasawi, 38,955 ang active cases o iyong hindi pa gumagaling sa sakit.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News