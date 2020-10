BFP: Mag-ingat sa pagsisindi ng kandila sa bahay sa Undas

Nagsisindi ng kandila ang 64 anyos na si Fernando Sulayao sa puntod ng kaniyang yumaong mahal sa buhay sa Manila North Cemetery noong Oktubre 22, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News



MAYNILA – Sa unang pagkakataon, hindi makadadalaw sa puntod ng kaniyang namayapang asawa at anak si Milagros Ylagan sa darating na Undas.

Ito ay matapos ipag-utos ng gobyerno na ipasara ang lahat ng mga sementeryo simula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4 para maiwasan ang dagsa ng mga tao, na maaaring magdulot ng hawahan ng COVID-19.

Sa kaniyang altar at bungad ng bahay na lang umano magtitirik ng kandila si Ylagan para sa kaniyang mga mahal sa buhay.

"Dahil sa malaking problema ng ating bansa, kahit papaano naman siguro, sa tagal ng panahon, mahal pa rin natin 'yong mga namatayan natin, magtitirik tayo ng kandila," ani Ylagan.

Pero pinag-iingat ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang publiko sa pagsisindi ng kandila, na kapag napabayaan ay maaaring maging mitsa ng sunog at trahedya.

Ayon kay BFP Spokesperson Supt. Analee Atienza, nakaalerto sila sa darating na Undas.

"Sigurado po, ang ating mga kababayan will be at their respective homes at doon po magsisindi ng kandila," ani Atienza.

"Sana po, sa ating mga kababayan, sa paggamit ng kandila at kung ano man pong equipment, appliances, sana po maging maingat po tayo," dagdag niya.

Sa datos ng BFP mula 2013 hanggang 2019, pumalo sa 96 kada taon ang mga sunog sanhi ng napabayaang kandila sa panahon ng Undas.

Sa listahan ng mga sanhi ng sunog, pumangalawa ang kandila sa electrical connections.

Sa datos na nakalap at nasuri ng ABS-CBN Investigative and Research Group mula sa BFP, para sa buong 2013 hanggang 2018, pang-anim ang kandila sa sanhi ng sunog, maliban noong 2017 kung kailan naging panglima ito.

Nagpaalala ang BFP na ilayo sa nakasinding kandila ang mga bagay na madaling magniningas.

Ipinayo rin ng bureau na ilagay ang kandila sa gitna ng plangganang may tubig at magtabi ng tubig pamatay-sunog malapit sa nakasinding kandila.

Mainam ding ilayo ang mga kandila, posporo at lighter sa mga bata.

Ipinayo naman ni Arnel Angeles, director ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office (MDRRMO), na ilayo ang mga kandila sa kurtina.

"Doon po sa mga bintana na pinapasukan ng hangin tapos may kurtina tayo, maaaring biglang lumakas po ang hangin at tamaan po 'yong kandila," ani Angeles.

"Hindi naman po masamang patayin ang kandila kung tayo po'y tapos nang magdasal at para maiwasan po natin ang sunog," dagdag ni Angeles.

Ayon sa MDRRMO, pumapalo ng 250 hanggang 300 sunog sa Maynila kada taon, karamihan ay dahil sa napabayaang kandila.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News