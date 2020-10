Bahrain muling tumatanggap ng foreign workers; OFWs in-demand, ayon sa envoy

MAYNILA — Inihayag ng embahada ng Pilipinas sa Bahrain na nagsisimula na muli ang bansa sa Middle East na tumanggap ng foreign workers, partikular ang mga Pilipino.

Sabi ni Philippine ambassador to Bahrain Alfonso Ver, katunayan daw ay in-demand ang mga Pilipino doon ngayon dahil kilala sila sa pagbibigay ng magandang sebisyo.

"Hindi lang po doon sa ating mga household service worker, marami rin sa hospitality service, sa hotel and tourism at malaking bagay ho dito of course iyong customer service, iyong pakikipagtungo sa mga tao, iyong ating communication skills . . . Tanyag ang Filipino diyan," ani Ver sa Palace briefing nitong Miyerkoles.

Malaking bahagi rin ng ekonomiya ng Bahrain ang nagbukas na magmula nang makontrol nila ang COVID-19 infections.

Sa ngayon aniya, nasa 3,000 na lang ang active cases doon, kung saan 71 ang tumatanggap ng active treatment at 24 lang ang kritikal.

Sa mga Pilipino naman, 362 daw ang tinamaan ng COVID-19 at 11 na ang namatay, sabi ni Ver.