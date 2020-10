Araw ng mga Patay, ginunita ng grupong kontra-NPA sa Maynila

Mula sa Maynila, itutuloy ng grupo ang candle lighting at pag-aalay ng dasal bukas, Huwebes, sa UP Diliman, Timog Circle at sa PUP Sta. Mesa. ABS-CBN News

MAYNILA—Dahil nalalapit na ang Undas at sarado ang mga sementeryo simula October 29 hanggang November 4, minabuti ng ilang grupo ngayong Miyerkoles na gunitain ang Araw ng mga Patay sa pamamagitan ng pagsindi ng kandila at pag-alay ng dasal sa Maynila para sa mga nasawing biktima umano ng komunistang grupo sa bansa.

League of Parents of the Philippines at Liga Independencia Pilipinas ang tawag sa mga grupong lumahok sa seremonya.

Naghati-hati ang mga ito sa 3 para sabay-sabay na magsindi ng kandila at magdasal.

Sa Plaza Miranda nagtungo ang isang grupo kung saan naganap ang makasaysayang pambobomba noong Agosto 21, 1971 habang nagsasagawa ng miting de avance ang Liberal Party na pinamumunuan noon ni dating Sen. Gerardo “Gerry” Roxas.

Ang pamahalaang Marcos na kanilang kalaban ang pinagsuspetsahan ng Liberal Party bilang responsable sa naturang pagpapasabog. Pero, paniwala ng grupong nagtungo doon kanina, pakana ng CPP-NPA-NDF sa ilalim ng direktiba raw ni Joma Sison ang pangyayari.

Ginunita naman ng grupong nasa Mendiola ang tinawag na Mendiola Massacre na naganap noong Enero 1987 kung saan namatay ang ilang magsasakang nagmartsa para sa repormang agraryo matapos pagbabarilin ng mga pulis at militar. Paniwala ng grupong nagpunta kanina, ginamit umano ng NPA ang mga biktimang magsasaka.

Ang grupo namang nagsindi ng kandila at nagdasal sa harap ng Far Eastern University sa Morayta ay binubuo ng mga magulang na ang mga anak ay nahikayat umano na sumanib sa NPA.

Naroon si Relissa Lucena na nagsampa ng kaso kay Sison at ibang grupo dahil umano sa pag-recruit sa anak niyang si Alicia para maging miyembro umano ng NPA.

"Kayo, bilang isang magulang, kaya n'yo ba 'yung nangyayari sa amin na 'yung anak ko ay nasa kung kani-kanino? Ginagamit ng mga organisasyon kahit alam na may kapahamakan?" ani Lucena.

Ibinasura nitong buwang ito ng Department of Justice ang kidnapping complaint na isinampa ni Lucena at ng kapulisan laban kay Sison, dating Cong. Neri Colmenares, Kabataan Party-list Rep. Sarah Elago, at iba pang akusado.

“While it may be true that Alicia was recruited by members of Anakbayan to join them and was belligerent and ill-tempered towards her parents since her membership, the complainants nevertheless failed to prove that Anakbayan is an armed force or that the members thereof used children to participate in hostilities,” ayon sa resolusyon ng mga piskalya ng DOJ.

“As it appears in the evidence presented, Anakbayan is just a comprehensive national mass organization of the Filipino youth that is advocating for jobs, land reform, education, rights and justice. There is also no evidence presented showing that Anakbayan is the recruiting arm of or somehow connected to the CPP-NPA-NDF,” dagdag nito.

Sa isang press conference noong Agosto 14 ng nakaraang taon, sinabi ni Alicia na kusa siyang sumali si Anakbayan, at ginagamit lang daw ng militar at kapulisan ang problema nila sa pamilya.

Sa isang affidavit, sinabi niya patungkol sa kaniyang magulang, "Hindi ako ‘missing.’ Umalis talaga ako sa bahay dahil hindi ko na kinakaya ang ginagawa niyang pang-aabuso, pagkulong at pangre-repress sa akin.”

Ayon naman kay Lucena, nanghihina ang kanilang pamilya dahil "hindi ko alam nasaan ang anak ko."

Nagtipon-tipon sa Morayta, Maynila ngayong Miyerkoles ang isang grupo ng mga magulang ng mga kabataang nahikayat umano na sumanib sa NPA.

Sa parehong aktibidad kanina, pinag-iingat ni Giselle Albano ang kaniyang kapwa kabataan sa pagsali sa mga maka-kaliwang grupo.

Para sa organisasyong tumutulong sa mga magulang na patuloy na hinahanap ang mga anak gaya ng League of Parents of the Philippines at Liga Independencia Pilipinas, dapat daw gabayang mabuti ang mga anak para makaiwas sa manipulasyon ng mga makakaliwang grupo.

Sabi ng Secretary General ng group na si Pep Goitia, marami umanong nagre-recruit na NPA members sa mga kolehiyo.

Mula sa Maynila, itutuloy ng grupo ang candle lighting at pag-aalay ng dasal sa Huwebes sa UP Diliman, Timog Circle at sa PUP Sta. Mesa. Ang pagkilos ng grupo ay nataon kung kailan mainit na usapin ang red-tagging sa bansa.

Ang pagpapasara ng mga sementeryo simula Huwebes hanggang Miyerkoles sa susunod na linggo ay ipinatupad ng pamahalaan upang hindi magtipon-tipon ang mga tao (na nakasanayan nang gawi tuwing Undas) dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.