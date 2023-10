Arestado ang isang lalaki matapos magpaputok ng baril sa loob ng Camp Crame sa Quezon City ngayong Biyernes ng hapon.

Batay sa inisyal na imbestigasyon naaresto ang 50 anyos na lalaki

na residente ng Caniogan, Pasig City.

Pumasok anila ang lalaki sa Gate 2 ng kampo sakay ng kanyang bisikleta 1:40 ng hapon.

Nang makarating na sa bahagi ng Bulwagang Lapu Lapu, dito na sya nagpaputok ng baril.

Agad siyang inaresto ng mga pulis.

(📷PNP PIO) pic.twitter.com/MCJhT0i8e3 — Raya Capulong (@RayaCapulong) October 27, 2023

Lumitaw sa inisyal na imbestigasyon na kaya nagpaputok ito ng baril ay dahil nais umano nitong iprotesta ang di umano'y korapsyon sa eleksyon.

Iniimbestigahan na ng PNP kung paano ito nakapasok at kung paano nalusutan ang mga nadeploy na pulis sa gate 2 ng kampo.

Narekober sa kanya ang isang .22 cal revolver, bala, mga pera at election flyers.

Dadalhin muna ang lalaki sa Forensic Group para sa medical

at drug examination.

Nakatakda naman syang i-turn over sa Quezon City Police District Station 7 at posible syang sampahan ng reklamong Illegal Discharge of Firearm at paglabag sa R.A 10591 in Relation to Comelec Resolution No. 10918.