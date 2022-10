Pag-overnight sa mga semeteryo, ipinagbabawal sa QC

MAYNILA -- Kinumpirma ng pamunuan ng Himlayang Pilipino Incorporated na ipatutupad ang “no overnight” sa sementeryo batay sa direktiba ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, pero isang araw lamang.

Nauna na kasing naglabas ng guidelines ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na nire-rekomenda na ipagbawal ang overnight sa mga sementeryo.

Ayon kay Oliver De Guzman, pinuno ng funeral and crematory services sa Himlayang Pilipino, ibawal mag-overnight sa kanila sa daraing na Sabado, October 29, dahil hanggang 5 p.m. lang sila.

"Susunod kami. Decongest namin ang mga tao na bumibisita. Sa October 29, 7 a.m. to 5 p.m. lang. Pero simula ng October 30 papayagan overnight," aniya.

May mangilan-ngilan na ring dumadalaw sa mga yumaong nasa Himlayang Pilipino para maiwasan umano ang buhos ng mga tao sa mismong Undas.

Hindi na rin muna papayagan ang libing mula October 28 hanggang November 3 ng umaga bilang bahagi ng decongestion ng sementeryo.

Bahagi rin ng nakasaad sa guidelines ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng "no face mask, no entry" policy.

Samantala, nakikita ng pamunuan ng Himlayan na posibleng maging pahirapan ang pagpapatupad ng guidelines na hindi muna papasukin sa sementeryo ang mga batang 12 years and below na hindi vaccinated.

"Kami ay susunod diyan. Ina-anticipate namin ang sitwasyon sa mga bata. Magdedeploy kami ng sapat na tao para magmonitor," ani de Guzman.

May inihanda rin na trick or treat ang Himlayan para sa mga bata sa October 29 mula 7 am kung saan mamimigay sila ng candies at laruan. Gagawin ito sa bahay kubo sa loob ng Himlayan.