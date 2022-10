Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Pitong taon na ang TV nina Juna Bustillo na minsan ay namamatay-matay. Dahil dito, may balak siyang bumili ng bagong telebisyon ngayong Pasko.

"Siguro yung mas malaki at mas maganda naman, naghihintay lang kami budget," ani Bustillo.

Ngayong papalapit na ang Pasko, nagpaalala ang mga awtoridad hinggil sa pag-check sa kalidad ng mga binibiling appliance.

May ginagawang testing ang Bureau of Philippine Standards para masiguradong dekalidad ang ibinebentang appliance.

Ang plantsa, halimbawa, sinasalang sa 1,000 bagsak o drop test para matiyak ang tibay.

Pagdating sa blender, tinitingnan kung may bumabarang tipak ng yelo at kung uusok ang naturang appliance.

"Ok lang naman na tumuloy ang usok as long as di tumuloy ang init. 'Pag tumuloy ang overheat na nakita natin, ang kasunod nun fire, masusunog na yun," ani BPS product testing division dhief Engr. Jay Illescas.

Ang electric fan, ipinapasok sa walk-in chamber para ma-test kung kaya ang init ng panahon sa Pilipinas.

Hindi naman dapat umiinit ang mga hawakan ng rice cooker.

"Dapat yung hawakan ang temperature na pino-produce lang nun ay hindi lalagpas sa kayang damhin ng mga kamay natin kasi pag sobrang init mapapaso tayo," ani Illescas.

Sini-simulate din ang kidlat na maaaring tumama sa antenna na makakaapekto sa TV at insulation nito.

"Isinasubject natin ang TV sa 10,000 volts ng 50 times so after that tinitingnan natin ang strength ng insulation, humina ba o hindi? So dapat hindi sya humina para safe ang gumagamit," ani Illescas.

Payo ng Department of Trade and Industry, dapat may Import Commodity Clearance (ICC) Sticker o PS Mark na patunay na pasado sa standards.

"Kunyari kung sa PS mark, dahil po 'yan po ay factory na binigyan ng lisensya ng DTI, dapat sa packaging mismo makikita n'yo na ang PS mark, may license parang bilog na may check... 'Yung ICC naman conspicuous at dapat on every product," ani DTI Assistant Secretary Ann Claire Cabochan.

Babala pa ng DTI, may multa at kaso ang mga nagtitinda ng appliances na hindi dumaan sa product standards testing ng gobyerno.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

