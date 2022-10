Cholera outbreak idineklara sa Tacloban City

Nadagdagan pa ang mga kaso ng cholera sa Tacloban City.

Base sa tala ng Department of Health Eastern Visayas, as of October 26, 2022, umakyat na sa 192 ang kaso ng acute watery diarrhea — sa bilang na ito 4 na ang namatay.

Sa ipinadalang mga specimen para sa Eastern Visayas Medical Center (EVMC), 10 ang nagpositibo sa cholera.

Kinumpirma ng Tacloban City Health Office na karamihan sa mga kaso ay nakita sa Barangay 106 kung saan naroroon ang ilang Yolanda relocation site na mayroong humigit kumulang 17,000 populasyon.

Nakikita din ng City Health Office na ang water source ng mga residente ang sanhi ng pagtatae at pagsusuka, at lumalabas sa isinagawang sample na positibo ito sa e.coli at coliform.

Dahil dito, ipinatigil na muna ito ng lokal na pamahalaan ng Tacloban, at pansamantala munang nagde-deliver ng tubig doon ang Primewater Metro.

Isinailalim din sa water quality testing ang mga water refilling stations sa lungsod.

—ulat ni Jenette Ruedas

