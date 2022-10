MAYNILA - Sa napipintong pagluwag ng mask mandate, tinatandiya ng Department of Health na posibleng lumobo nang hanggang 18,000 ang kaso ng COVID-19 kada araw pagsapit ng Nobyembre o Disyembre.

Kasabay pa ito ng mga inaasahang dagsa ng mga tao sa probinsiya tuwing Undas, o kaya sa Kapaskuhan.

"Meron ho tayong scientific projections na nagawa kung saan sinasabi sa projections, towards November and December of this year, kung magtatanggal tayo ng mask, maaaring tumaas ang kaso natin from 2,500, that's the lower limit, to as high as 18,000," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Sa kabila nito, tingin ng isang eksperto na papunta na ang sakit sa pagiging endemic.

"COVID is being seen increasingly as an endemic disease. What does that mean when we talk about our response? Kasama na dito 'yung mga paraan natin ng pagkilos with an awareness that COVID continues to circulate," ani infectious diseases specialist Dr. Anna Ong-Lim.

Samantala, nilinaw ni Vergeire na kakailanganin pa ring magsuot ng face mask sa pampublikong sasakyan oras na ilabas ang executive order na pinapayagang optional na lang ang pagsusuot ng face mask sa indoor settings.

"Whether it be voluntary or whether it be mandated, I hope that our citizens, ang ating mga kababayan would always decide for the best para sa kaniya at sa kaniyang pamilya. Let's wear a mask kapag nandiyan tayo sa public transport at sa matataong lugar," ani Vergeire.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News