Tip ni Robredo sa vote-buying, viral; VP nagpaliwanag

MAYNILA — Usap-usapan ngayon sa social media ang kontrobersyal na pahayag ni Vice President Leni Robredo tungkol sa kaniyang tip sa mga kasambahay pagdating sa vote-buying.

Sa isang online forum nitong Martes, tinanong si Robredo kung ano ang dapat gawin ng mga kasambahay sakaling alukin ng pera kapalit ng kanilang boto.

"Mali siya. Mali yung pagbibili ng boto. Pero yung sinasabi ko sa tao, tanggapin n'yo. Parati kong sinasabi tanggapin n'yo kasi galing din naman 'yan sa atin. Yung pinambibili ng boto, pera din yan ng taumbayan.... Tanggapin mo, pero ang iboboto mo kung sino 'yung nasa konsyensya mo," sabi ni Robredo.

Dagdag pa niya, posibleng mas lumala pa ang pamimili ng boto sa Halalan 2022, kung saan isa siya sa mga presidential aspirant, dahil sa teknolohiya.

"May G-cash ngayon. So madali na 'yung bilihan ng boto. Pero ang assurance ko lang sa lahat, wala silang way na malalaman kung ano yung binoto mo. Kasi 'yun ang pantakot nila eh," ani Robredo.

Umani ito ng iba't ibang reaksyon.

May mga sumang-ayon, kabilang si dating Comelec chairman Christian Monsod.

"Hindi mo naman hinihingi, pero inaabot sa'yo di ba?" ani Monsod.

Pumalag naman dito si Comelec spokesman James Jimenez.

"I disagree with the notion of taking the money and voting according to your conscience. Vote buying is an election offense regardless of financial situation or noble intentions. Di dapat ginagawa, at di dapat sina-suggest yan sa mga botante," hirit niya.

Nagbigay naman ng paglilinaw si Robredo nitong Miyerkoles.

"Hindi natin kino-condone (ang) vote-buying. Isa tayo sa nakikipaglaban vs vote buying. Hinihingi natin sa authorities, sana maging maayos yung enforcement... Dahil hindi maayos (ang) enforcement, many get away with it," aniya.

Nagbigay rin ng kanilang pahayag ukol sa vote-buying ang ilan pang tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na taon.

Ang pambato ng administrasyon na si Sen. Ronald "Bato" Dela Rosa, tinawag na ilegal at imoral ang pagtanggap ng suhol, at dapat isumbong sa pulisya.

"Hindi mo masisisi ang tao na tumatanggap ng pera sa hirap ng buhay. Ngunit matalino ang Pilipino. Alam nila kung sino ang tunay na lider na may malasakit sa kanila at kung sino ang fake. Hindi kayang maliitin ng mga pulitiko ang pag-unawa ng tao," sabi naman ni Manila Mayor "Isko Moreno" Domagoso, ang pambato ng Aksyon Demokratiko.

"Bawal sa batas ang direktang pagbili ng mga kandidato. Lusot ang 'indirect vote buying' sa paraan ng proyekto, ayuda, at trabaho. Mangyayari ang direct at indirect vote buying habang gutom ang masa at walang mapagpiliang kandidato kundi mga bilyonaryo o mula sa political dynasty," ani Leody De Guzman ng Laban ng Masa.

Para kay Sen. Manny Pacquiao, hindi dapat binibenta ang boto dahil kapalit nito ang kinabukasan ng bansa.

"'Yang boto ninyo, puwede 'yang bilhin ng P1,000, P2,000. Pero ang kapalit niyan is 6 na taon pagsasakripisyo, 6 na taon ng paghihirap," sabi niya.

"Ano bang kinabukasan mo sa loob ng 6 na taon? 'Yun 'yun. Bawat boto mo, mahalaga. 'Wag ninyong ibenta 'yung boto ninyo. Pagdating sa pamumuno dito sa bansa natin, 'wag na 'wag niyo ibenta 'yang boto ninyo."

"Alam ko matalino ang taong-bayan. Matalino kayong pumili. Alalahanin ninyo ang isang boto natin, isang boto ng bawat Pilipino, kinabukasan sa buong 6 na taon," ani Pacqiuao.

Ang kampo naman ni Sen. Panfilo Lacson, ibinahagi muli ang kaniyang sinabi noong 2019: “If voters think that accepting money or selling their votes is the only way to immediately benefit from a politician, they should be aware that they would suffer for a longer period in return.”

Walang bagong pahayag si dating Sen. Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr. tungkol sa isyu. Pero noong tumakbo siya sa pagka-bise presidente noong 2016, sinabi niya, "'Wag na ninyong pansinin yang mga vote-buying na 'yan. Kunin yung pera, kung sakali. Pero, 'wag kayong boboto sa sinasabi niya. Iboto ninyo yung gusto ninyo."

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News