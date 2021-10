Larawan mula kay Dennis Datu, ABS-CBN News

MAYNILA — Bukas na muli sa publiko ang Puerto Galera, Oriental Mindoro kasabay ng pagtanggap din ng ilang tourist spots sa mga turista ngayong Miyerkoles.

Sakay ng RoRo at fastcraft, sinalubong nina Mayor Rocky Ilagan, Vice Mayor Marlon Lopez at kinatawan ng Puerto Galera Tourism Council ang pagdating ng mga turista sa Balatero Port.

Bukas na muli ang turismo ng Puerto Galera, Oriental Mindoro.

Halos 2 taong bagsak ang turismo sa lugar at umabot sa P2.5 bilyon ang nawalang kita sa naturang industriya, ayon sa mga opisyal.

Ayon kay Ilagan, nagluwag na rin sila ng mga requirements ngayong halos 100 percent ang bakunado sa mga economic health workers at 62 percent naman sa kabuuang populasyon ng Puerto Galera ang bakunado.

Para makapasok sa tourist spot, kailangan lang ng booking confirmation sa mga hotel, s-pass at vaccination card.

Tatanggapin din nila ang mga bata. Anila, pwede na ring pumunta sa lugar at may libreng antigen test ang lokal na pamahalaan at bukas din sila na bakunahan ang mga turista ‘di pa natuturukan.

Ayon kay Emmanuel Lineses, presidente ng Puerto Galera Tourism Council, inaasahan nilang tataas sa 150 percent ang tourism arrival sa lugar.

Bagong alok din dito ang Windmill Farm sa Mount Paitan kung saan pwedeng magpa-picture sa mga windmill tower at background din ang buong bayan ng Puerto Galera at Batangas.

—Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News