Pagbabakuna kontra COVID sa mga 12-17 anyos sa buong bansa, sisimulan sa Nov. 3

MAYNILA - Bubuksan na sa buong bansa simula Nobyembre 3 ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga batang may edad 12 hanggang 17, ayon sa Department of Health ngayong Miyerkoles.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, binubuo na ang guidelines sa pagbabakuna.

"Pfizer and Moderna vaccines will still be used among children during the nationwide rollout. Further guidelines with regard to the nationwide expansion of pediatric vaccination will be released once finalized," sabi ni Vergeire.

Sa ngayon, 18,666 batang may comorbidities na ang nabakunahan sa pilot ng pediatric vaccination na sinimulan ngayong buwan sa Kamaynilaan.

Ginawa ito sa ilang ospital gamit ang Pfizer at Moderna vaccines.

Ayon sa DOH, nasa 12.7 milyong kabataan ang may edad 12 hanggang 17 ngayong taon sa bansa.

Patuloy namang inaanyayahan ng DOH ang adult population lalo na ang mga high risk na magpabakuna na kontra COVID-19 at sumunod pa rin sa minimum public health standards kahit bakunado na.

