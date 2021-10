MAYNILA—Tinutugis pa rin ang mga tinuturong may-ari ng 3 marijuana plantation na nadiskubre sa lalawigan ng Cebu Sabado.

Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Region VII, magkakasunod na tinunton sa parehong araw ang mga taniman sa bayan ng Balamban at sa Toledo City.

Authorities destroy over 50,000 marijuana plants uprooted in 3 sites discovered in Balamban & Toledo City, Cebu. The plants are estimated to be worth P20.6 million.



