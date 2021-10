Intramuros, tourism sites sa Maynila bukas na

Watch more on iWantTFC

Nagbukas na ang maraming tourism sites sa Maynila dahil sa pagbaba na ng bilang ng mga kaso ng COVID-19.

Nag-anunsyo ang Intramuros na maaari nang pumasok ang mga senior citizen, persons with disability, buntis, at persons with health risks sa ilang lugar sa Walled City.

Exclusive para sa kanila ang Fort Santiago at Baluarte de San Diego tuwing Sabado 8 to 10 a.m. para sa exercise. Kailangan lang fully vaccinated at dapat mag-book muna ng slot online. Pwede rin sumama ang 2 companion basta fully vaccinated din.

Ang Destileria Limtuaco Museum sa Intramuros ay nagbukas na rin para sa fully vaccinated. Sa mga museum sa Intramuros, bawal pa ang mga menor de edad.

Bukas na rin ang Rizal Park at Paco Park para sa mga bakunado man o hindi, basta sumunod lang sa mga health protocol.

Ang National Museum naman ay pwede nang puntahan para sa mga vaccinated na.

Nagbukas na rin ang Manila Ocean Park sa publiko simula Huwebes hanggang Linggo mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Hindi pa pwede ang mga bata at ang mga senior citizen.

Kasabay rin ng pagluwag sa mga tourist sites ang paglunsad ng bagong kampanya ng Department of Tourism na "It's More Fun With You" na layong maengganyo ang mga tao na bumisita sa mga local destinations.

Paalala lang sa mga turista, mag-ingat pa rin dahil may pandemya pa.