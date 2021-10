Fully vaccinated puwede nang pumasok sa Occ. Mindoro kahit walang COVID test

OCCIDENTAL MINDORO — Hindi na hihingian ng negatibong RT-PCR test ang mga biyaherong papasok at lalabas sa lalawigang ito epektibo.

Pinayagan na ng provincial government na tanging vaccination card ang ipresentang dokumento ng biyahero. Nagsimula ang patakaran noong ika-22 ng Oktubre.

Base ito sa inilabas na Executive Order 7-E, Series of 2021 na nilagdaan ni Governor Eduardo Gadiano sa pakikipagtulungan ng provincial at municipal inter-agency task force.

Bukod naman sa vaccination card, kailangan pa ring magpakita ng valid ID at S-pass.

Valid ID at S-pass din para sa mga hindi bakunado pero kailangang magpresenta ng negatibong RT-PCR test.

Antigen test naman ang requirement para sa mga taong first dose pa lang ang natatanggap na bakuna.

Para sa mga authorized persons outside residence (APOR), kailangan mayroong travel itinerary at travel order.

Sa mga biyahero, maging APOR, na makikitaan ng sintomas ng COVID-19, kailangan sumailalim sa mandatory quarantine sa mga isolation facility na itatakda ng LGU.



Ang mga indibidwal na hindi na hihingian ng RT-PCR test kahit hindi bakunado ay mga empleyado ng national government agencies at attached agencies, LGU officials at employees, returning patients at 2 maximum na watchers.

Ganun rin ang outpatient na layong magpagamot, outbound travelers na residente, at government employee na babalik rin sa lalawigan sa loob ng 72 hours nang umalis sa lalawigan.

—Ulat ni Andrew Bernardo

