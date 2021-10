Drama serye tungkol sa viral scandal, mapapanood na sa Nov. 15

Mapapanood na simula November 15 ang pinakabagong drama series ng ABS-CBN Entertainment na Viral Scandal. Patungkol ang serye sa kontrobersyang kinasangkutan ng bidang si 'Rica' na ginagampanan ni Charlie Dizon, ang tinanghal na Best Actress sa MMFF 2020 sa pelikulang ‘Fan Girl.’ Sinasalamin din ng drama kung ano ang kayang gawin ng isang ina para protektahan ang kanyang anak tulad ng karakter ni 'Kakay,' ang ina ni Rica na ginagampanan naman ni Dimples Romana. Isa siyang OFW na napauwi ng Pilipinas para harapin ang viral scandal na kinasangkutan ng anak.

“Bilang panganay at OFW po ang nanay ko, ako yung tumayong nanay sa aming pamilya…kahit anong pagsubok ang ibigay nyo sa kanya, lumalaban siya.

Marami pong makaka-relate dito so istorya namin…madami pong social issues, may family issues, yung core values ng family, love life andito din, madami pong aspect ng buhay…” sabi ni Charlie sa ginanap na online global launch ng bagong serye noong October 19, 2021.

Charlie Dizon at Joshua Garcia, bibida sa teleseryeng Viral Scandal

Nauna ng ipinalabas ang Viral Scandal trailer ng pelikula sa Youtube channel ng ABS-CBN Entertainment noong October 19, 2021.

“Ako nung una kong nabasa yung script, sabi ko, gusto kong gawin to. Syempre hindi ko naman siya tatanggapin kung hindi ko alam na makaka-touch siya ng mga puso ng mga tao…,” pahayag naman ni Joshua Garcia na gaganap bilang ang architect na si 'Kyle' at bilang kaibigan ni Rica.

Ibinahagi naman ni Ria Atayde, gumaganap na lawyer sa serye na sumasalamin ang teleserye sa mga totoong nagva-viral na mga isyu ngayon sa lipunan at social media:

“It touches on the play of power in our justice system…and the dangers of social media and fake news.”

Sinagot naman ni Dimples Romana ang katanungan na kung sakaling maugnay ang kanyang mga anak sa iskandalo sa social media sa hinaharap, sinabi niyang mahalaga ang pagiging responsable sa paggamit ng social media.

“My rule at home is that, you can make all the mistakes you like in my house, that way, bilang magulang, ma-guide kita, ma-correct kita. Kasi mahirap, kapag nakalabas na ang mga anak natin na doon pa lang nila malalaman ang mga basic, core values. Lahat naman tayo nagkakamali, kahit naman ko…pero importante sa akin na naiintidihan ng mga anak ko, na lahat ng ilalagay nila sa social media, bawat sasambitin nilang salita ay may epekto sa amin. Sa kapatid niya, sa magulang niya, mga kaibigan niya. We have to be accountable for the things that we post online. We have to know that it is our responsibility, whether artista ka o hindi. Yung mga rules namin sa bahay…we go by the core basic Filipino family values which are…respeto, tiwala, at pagiging matapat at kung magkakamali ka, akuin mo ang pagkakamali mo,” pagbabahagi ni Dimples.

Inimbitahan naman nina Charlie at Joshua ang publiko na panoorin ang teleserye:

“Ang viral scandal, malapit na malapit na po, sa November 15 na po yan,” ani Charlie.

“Mapapanood po ito sa Kapamilya Channel, kung may cable po kayo. Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z Channel 11 at available din sa iWant TFC,” sabi ni Joshua Garcia.