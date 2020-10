Task force binuo ni Duterte para imbestigahan umano'y korapsyon sa DPWH

Magkasama sina President Rodrigo Duterte at Public Works Secretary Mark Villar sa inauguration ng Candon City Bypass Road sa Ilocos Sur noong Hulyo 25, 2019. Simeon Celi Jr., Presidential Photo​

MAYNILA (UPDATE) — Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang task force na imbestigahan ang mga paratang ng korapsyon sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Pangungunahan ng Department of Justice (DOJ) ang task force na sisilip sa kaliwa't kanang alegasyon ng korapsyon sa ahensiya, na dati nang sinita ni Duterte at ilang senador.

"'Yong task force na nabuo ko... this will look into every department. But upon my request, behest, to focus sa corruption sa DPWH," sabi ni Duterte sa isang talumpati noong Lunes na inere nitong umaga ng Martes.

Ang DOJ din umano ang dapat maghain ng kaso sa mga sangkot sa mga anomalya, laban man sa opisyal ng gobyerno o pribadong tao.

Sa kabila nito, nagpahayag ng kumpiyansa si Duterte kay Public Works Secretary Mark Villar, na tinawag niyang masipag at marami nang accomplishments.

Ayon kay Duterte, dapat asahan ng publiko na sa mga susunod na araw ay may mga masususpende dahil sa korapsyon sa DPWH.

Sinabi naman ni Villar na bukas siya sa imbestigasyon ng umano'y katiwalian sa ahensiya.

Sa panayam ngayong Martes, sinabi ni Villar na may mga iniimbestigahan na rin silang high at low-ranking officials pero tumanggi siyang pangalanan ang mga ito.

Ilalabas umano ang resulta ng imbestigasyon sa mga susunod na linggo.

Noong nakaraang linggo, sinabi ni Villar na bumuo na rin siya ng task force sa loob ng DPWH para imbestigahan ang mga paratang ng korapsyon.

Sa 2019 report ng Commission on Audit sa DPWH, lumalabas na talamak ang overpricing sa mga proyekto at pinababalik ang higit P431 milyon na patong umano ng mga contractor.

Bilyon-bilyong pisong pondo ng gobyerno ang inilalaan para sa DPWH kada taon para sa mga proyektong pang-imprastruktura.

Nauna nang bumuo ng task force si Duterte para imbestigahan ang mga paratang na katiwalian sa medical state insurer na Philippine Health Insurance Corp.

Inirekomenda ng nasabing task force noong nakaraang buwan ang paghahain ng mga kaso laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng PhilHealth.

Community quarantine

Samantala, inanunsiyo rin ni Duterte sa parehong talumpati na mananatili sa general community quarantine ang Metro Manila hanggang Nobyembre 30.

Bukod sa Metro Manila, inaprubahan din ni Duterte na isama sa GCQ ang Batangas, Iloilo City, Bacolod City, Tacloban City, Iligan City, at Lanao del Sur.

Iginiit naman ng Pangulo na hindi pa rin dapat maging kampante ang lahat dahil tumataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sinabi naman ni Health Secretary Francisco Duque na puwede pang umapela ang mga local government unit sa quarantine classification hanggang Miyerkoles.

Sa ulat ng Department of Health noong Lunes, umabot na sa 371,630 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa.

-- Ulat nina Joyce Balancio at Jerome Lantin, ABS-CBN News