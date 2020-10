SAPUL SA CCTV: Dayuhan patay nang barilin sa ulo sa Pasay City

Patay ang isang dayuhan matapos pagbabarilin sa Libertad, Pasay City. Kinilala ang biktima bilang si Divine Njua Komfum. Photo Courtesy: Rap Rodriguez

MAYNILA - Patay ang isang dayuhan matapos pagbabarilin sa Libertad sa Pasay City, gabi ng Lunes.

Kinilala ang biktima na si Divine Njua Komfum, isang Cameroonian-Canadian na may-ari ng isang bar sa Makati.

Sa kuha ng CCTV, makikita ang biktima na naglalakad sa bangketa sa Libertad sa Barangay 32, Pasay City bago mag-alas-11 ng gabi.

May isang lalaking naka-jacket na nakabuntot sa kaniya habang naglalakad.

Napalingon si Komfum habang papalapit ang taong nakabuntot, na nagpaputok ng baril at agad tumakbo pabalik. Dead on the spot si Komfum.

Watch more in iWantTFC

Ayon sa pulisya, may kikitain dapat sa Pasay si Komfum pero hindi nila alam kung natuloy ito.

"Definitely, hindi ito robbery. Iyon 'yong sigurado namin. Hindi siya pinatay dahil may kukunin sa kanya. Dahil 'yong gamit niya andoon. Deliberate talaga," ani Pasay City Police Chief Col. Ericson Dilag.

Ayon sa kakilala ng biktimang dumating sa crime scene, wala naman siyang alam na kaaway nito.

Isa ang negosyo sa mga anggulong iniimbestigahan ng mga pulis.

"Bina-backtrack natin ngayon 'yong mga business dealings niya.

May mga anggulo tayong tinitingnan and hopefully this afternoon may magandang lead na," ani Dilag.

May natukoy na ang pulis na person of interest sa pamamaril pero hindi pa nila ito ilalabas bilang bahagi ng kanilang follow-up operation sa kaso.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News