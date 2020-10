Said na ang budget: Ilang bayang binayo ng Quinta umapela ng ayuda

MAYNILA — Umaapela ng tulong ang mga opisyal ng ilang bayan dahil sa matinding pinsala dulot ng bagyong Quinta sa kanilang lugar.

POLA, ORIENTAL MINDORO

Watch more in iWantTFC

Sa highway pa lang papasok sa bayan ng Pola, tatambad na ang tindi ng pinsala na iniwan ng bagyo,

Ang 3 ektaryang sagingan ni Noel Acebeda, walang nakaligtas. Nanlulumo siya dahil isa hanggang dalawang buwan na lang ay puwede na sana siyang mag-ani.

"Dine kami nakuha ng pambili ng pagkain dahil tuwing ikalawang linggo natiba kami," aniya.

Halos 100 porsiyento umano ng taniman ng saging sa Pola ay pinadapa ng bagyo.

Inanod ng baha mula sa bundok ang mga puno ng saging at bumara sa ilalim ng tulay sa Pula river kaya nagdulot ito ng pagbaha.

Ang mga puno ng niyog, kahit nakatayo pa, hindi na rin mapakikinabangan ang mga bunga. Nalalaglag na ang mga ito dahil naalog ng malakas na hangin.

Top coconut producer pa naman ng Oriental Mindoro ang Pola.

Sa tala ng LGU, higit 10,000 pamilya ang apektado kaya problema kung saan sila kukuha ng pang-ayuda.

Sunod-sunod na kalamidad na kasi ang tumama sa Pola mula sa bagyong Tisoy noong nakaraang taon at nasundan pa ng pandemya.

Ani Pola Mayor Ina Alegre, P1 milyon na lamang ang kanilang calamity fund at nasa 500 kaban pa lang ng bigas ang kanilang nabili, na hindi daw sasapat.

Sa bayan pa lang ng Pola, P400 milyon na ang pinsala sa impraestruktura, at P35 milyon sa agrikultura.

"Sobra kami mahihirapan later on. Siguro for a while hindi pa masyado mararamdaman ng mga tao kasi may pagkain pa pero 'yung darating na mga araw, 1 week, 2 weeks, after 1 month kasi ang saging ang number 1 na pinagkukunan natin. Eh 6 years bago mamunga ulit," ani Alegre.

"Halos lahat ng budget namin for this year ay na-realign namin sa COVID-19 kaya talagang hihingi kami ng tulong sa national government," sabi naman ni Pola Vice Mayor Dodjie Panganiban Jr.

Ayon sa gobernador ng Oriental Mindoro, sa inisyal na report pa lang ay nasa P1 bilyon na ang halaga ng pinsala sa agrikultura nila at P22 milyon ang halaga ng mga nasirang bangka dahil kay Quinta.

Hindi pa mabilang ang dami ng mga bahay na nawasak.

Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsiya ng Oriental Mindoro.

BATANGAS

Watch more in iWantTFC

Samantala, tuloy ang clearing operations sa Barangay Saging sa Mabini, Batangas matapos matumba ang mga puno doon at ang isang poste ng kuryente dahil sa lakas ng hangin.

Sa tindi ng hagupit ng bagyo, maging ang seawall ay nabasag din at nahulugan ng puno ang ilang mga bahay.

Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na maaabutan ng tulong ang mga nasalanta ng bagyo.

Samantala, malaking pinsala din ang iniwan ng bagyo sa Barangay Banalo ng Lobo, Batangas.

Nauna na ring nagdeklara ng state of calamity ang Batangas City dahil sa pinsala na dulot ng bagyong Quinta.