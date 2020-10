Red Cross dinepensahan ni Gordon sa batikos matapos itigil COVID-19 testing

MAYNILA - Dinepensahan ni Sen. Richard Gordon ang Philippine Red Cross laban sa mga kritiko nito matapos na ipatigil ng organisasyon ang state-funded COVID-19 testing dahil hindi pa nagbabayad ang Philippine Health Insurance Corporation sa utang nitong P1.1 bilyon.

“‘Wag n’yo namang yurakan. Kung mainit ulo, its because they are hurting the organization. It’s a very good organization, ang daming volunteers, ang daming nagmamalasakit” pahayag ni Gordon, ang pinuno ng Red Cross sa Pilipinas.

Ito ang sagot din ni Gordon sa naunang pahayag sa media ni Surigao del Norte 2nd District Rep. Robert Ace Barbers na isinalarawan bilang pamba-blackmail ang desisyon ng organisasyong itigil ang COVID-19 testing nito habang hindi pa nababayaran ng PhilHealth ang kaniyang obligations.



“Blackmail is a strong word for an international humanitarian organization. Don’t hit the Red Cross. The Red Cross doesn’t engage in blackmail,” ayon kay Gordon sa panayam sa TeleRadyo nitong Martes ng umaga.

Watch more in iWantTFC

Nauna nang sinabi ng PhilHealth na babayaran nito ang utang sa PRC pero naantala na naman dahil hihingi muna ito ng opinyon mula sa Department of Justice (DOJ).

Dahil dito, naantala ang construction ng PRC ng COVID-19 testing at processing laboratories sa ibang lugar sa bansa, kabilang na ang Luzon at Bangsamoro region.

“Ayaw lang magbayad pero ang linaw-linaw ng contract. Sinabi na din ng DOJ, ayaw pa ring magbayad. Aba’y, may problema tayo,” ani Gordon.

Giit niya na ang mga pribadong laboratoryo na naniningil ng labis kaysa sa Red Cross ang nakikinabang ngayon.



“Hindi kita pinag-uusapan dito, serbisyo. Malasakit ang kailangan. Hindi ko maintindihan si Dante [Gierran] hindi naman ganyan dati 'yan e. Siguro may lason d'yan sa PhilHealth talaga,” he said.

Naupo bilang pinuno ng PhiHealth si Gierran bilang kapalit ng nagbitiw sa puwesto na si Ricardo Morales sa gitna na alegasyon ng korapsiyon sa ahensiya.

Nitong Lunes, pumalo na sa 371,630 ang COVID-19 infections sa bansa kung saan 36,333 ay active cases. Sa kabuuan, 328,258 ang gumaling at 7,039 ang namatay.

Giit ni Gordon na napakaimportante pa rin ang magsagawa ng testing, isolation at pagpapagamot sa mga COVID-19 patient para mapigilan ang muling lockdown na makakasama sa ekonomiya.

“Anong mangyayari dito, hinaharang ng PhilHealth pagbabayad nila? Sila ba mananagot kung mag-lockdown ulit tayo? Sino maghihirap? Tao,” sabi niya.



Sa kabila nito, nanindigan ang senador na patuloy pa ring maglilingkod sa Red Cross.

“Ba’t ako makikipagbakbakan pa d'yan sa mga 'yan, wala ka namang mahihita kundi kawalanghiyaan. Iniipon ko lahat and masasabi ko sa inyo lahat 'yan may katapusan. 'Pag mag-iimbestiga tayo lahat 'yan makikita n'yo, especially 'yang PhilHealth na 'yan,” he said.

Si Gordon ang pinuno ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee, ang pangunahing investigation panel sa Senado.