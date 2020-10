'PH ambassador na nanggulpi sa Pinay helper dapat panagutin'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nais mapanagot ng mga senador at migrant group ang Philippine ambassador sa Brazil na nahuli sa CCTV na paulit-ulit na minamaltrato ang kaniyang Pinay na kasambahay.

Ayon kina Sen. Juan Miguel Zubiri at Sen. Joel Villanueva, dapat isagawa agad ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang imbestigasyon laban kay Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro, na pinauuwi na para magpaliwanag.

"I call on our Department of Foreign Affairs to conduct a thorough investigation on the matter and prosecute the official if found violating our labor laws and the kasambahay law," ani Zubiri,

"Embahada po natin dapat ang nangangalaga sa mga kababayan natin sa labas ng bansa. Paano pa po magtitiwala ang mga kababayan natin kung mismong ambassador ang abusado?" tanong naman ni Villanueva.

Para sa grupong Migrante, dapat makulong si Mauro at hindi na payagang makapagsilbi sa pamahalaan o makatanggap ng retirement at iba pang benefits.

"We call on the DFA to ensure that Mauro will not reemerge as an appointed official in DFA or in other government agencies. Mauro must be banned forever from holding any position in government," anila.

Panawagan din ng grupo na tiyaking matutulungan ang biktima at kanyang pamilya. Dapat din anilang pangalagaan ang mental health nito dahil sa sinapit na pang-aabuso.

Sinabi naman ng DFA na inalalayan nila ang 51 anyos biktima, na nakabalik na sa Pilipinas noong Oktubre 21.

—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News