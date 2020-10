Nailalabas na swab test results nabawasan sa pagtigil ng PRC testing, utang ng PhilHealth

Nagsasagawa ng swab test ang isang Red Cross worker. Philippine Red Cross

MAYNILA - Matapos itigil ng Red Cross ang pagsasagawa ng swab test dahil sa utang ng PhilHealth, naapektuhan na umano ang datos o bilang ng mga kaso ng mga kumpirmadong coronavirus disease (COVID-19), ayon sa isang eksperto.

Sa Teleradyo, sinabi ni Dr. Guido David ng OCTA Research Group na bumaba nang 40 hanggang 50 porsiyento ang kaso ng COVID-19 sa ilang lungsod sa Metro Manila, Cavite, at Rizal mula nang itigil ng Red Cross ang swab testing.

Pero hindi aniya ibig sabihin nito ay kumaunti na ang COVID-19 cases sa National Capital Region, ang episentro ng virus outbreak.

"'Yung lumalabas na numbers sa DOH under, lowered sila dahil 'yung actual dapat na nakikita natin kasi 'yung sa accuracy ng Philippine Red Cross, they account for an average of 38 percent of tests sa National Capital Region," ani David.

"Ibig sabihin, nangalahati pero hindi naman 'yun dahil nangalahati 'yung number of cases. Dahil hindi natin nade-detect 'yung ibang cases so far dahil nga naka-stop 'yung PRC sa pag-testing," dagdag niya.

Matatandaang itinigil ng Philippine Red Cross ang pagtanggap ng swab test dahil sa kabiguang magbayad sa kanila ng PhilHealth, na pinuputakte ngayon ng mga bintang ng katiwalian. Pumalo sa P930 milyon ang kanilang utang, ayon sa PRC.

Sa datos ng Department of Health na sinuri ng ABS-CBN Data Analytics team, lumabas na bumababa ang bilang ng mga nagagawang test kada araw ng grupo magmula Oktubre 16 hanggang 25.

Malaki ang ibinaba nito kumpara sa mga isinagawang test noong Agosto, Setyembre at unang bahagi ng Oktubre na umaabot sa mahigit 9,000 tests ng PRC.

Unang sinabi ng Department of Health na may ilang laboratoryo na handang sumalo ng mga test na hindi gagawin ng PRC.

Pero hindi pa sinasabi ng DOH kung kabilang na ang mga resulta na ito sa mga datos na inilalabas ngayon.

Ang Red Cross ang nagsasagawa ng mga swab test sa mga overseas Filipino worker at mga frontliner.

Nangako ang PhilHealth na babayaran nila ang utang nitong Lunes pero nabigo umano ang state fund insurer dito. Kasabay ito ng paglabas ng report ng PhilHealth legal office na nagsasabing iregular umano ang COVID-19 testing agreement na ito, na ikinagulat at ikinagalit ng pinuno ng Red Cross na si Sen. Richard Gordon.

Nanawagan si Gordon sa PhilHealth na ayusin ang kanilang trabaho at bayaran ang nakabinbin na utang.

"Ayusin na natin ang trabaho. Hindi ‘yung kung ano-ano ang pinag-uusapan… Can you imagine the time lost?" ani Gordon, na nagbibigay na lang ngayon nang hanggang Huwebes, Oktubre 29, para bayaran ng PhilHealth ang utang.

Pinabulaanan din ni Gordon na bina-blackmail nila ang gobyerno sa pagbabayad.

PAGLUWAG NG PUBLIC TRANSPO PROTOCOLS MAKAAAPEKTO SA COVID-19 CASES

Nananatiling mas mababa sa 1 ang reproduction number — o bilang ng mga taong posibleng mahawahan ng coronavirus—sa Metro Manila at sa buong Pilipinas.

Pero batay sa report ng OCTA Research, maaaring sumirit pa ang bilang ng kaso sa susunod na 2 linggo kapag lumuwag ang pagamit ng pampublikong sasakyan.

Pero dahil kinakailangan ito para mabuksan na ang ekonomiya, pinaalalahanan ni David ang publiko na sundin ang minimum health standards.

“Kalahati lang nakikita natin sa actual cases sa Metro Manila. Pati din sa ibang lugar sa Calabarzon sa Cavite, Rizal, Batangas, Laguna. Kaya habang ganiyan dapat mas careful tayo sa pag-relax ng restriction,” ani David.

Tingin ng OCTA Research Group na posibleng umabot sa 450,000 hanggang 480,000 ang kabuuang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas sa katapusan ng Nobyembre.

Pero para kay David, ang mahalaga ay wala pang 4,000 ang bilang ng mga aktibong kaso.

— May ulat nina John Gabriel Agcaoili at Raphael Bosano, ABS-CBN News