Mga nakatira sa silangang bahagi ng Pilipinas binalaan kontra landslide

Nagsasagawa ng clearing operation ang mga awtoridad matapos magkaroon ng landslide sa Majayjay, Laguna noong Oktubre 25, 2020 bunsod ng mga pag-ulang dala ng bagyong Quinta. Retrato mula kay Majayjay Mayor Jojo Clado

Pinag-iingat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) ang mga nakatira sa landslide-prone area sa silangang bahagi ng bansa dahil sa sunod-sunod na bagyo, na nakapagpalambot umano ng lupa.

"Sa mga kababayan natin, especially those living in the eastern seaboard, siguro mag-ingat tayo... Ang ating lupa ay basang-basa. Kaunting ulan lang, magdudulot ito ng baha at pagguho ng lupa," ani Rosalina de Guzman, chief ng climatology and agrometeorology data section ng PAGASA.

Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7 landslide ang nai-report sa kanila sa nagdaang bagyong Quinta.

Kabilang dito ang isa sa Aklan, isa sa Samar, 2 sa Laguna, at 3 sa Apayao.

Watch more in iWantTFC

Maraming lugar sa silangang bahagi ng bansa ang nakaranas ng sobra-sobrang ulan nitong buwan dahil sa 3 sunod-sunod na bagyong sina Ofel, Pepito at Quinta.

Isa sa mga lugar kung saan bumuhos ang matinding ulan ay sa Legazpi City.

Sa tala ng PAGASA, bumagsak ang may 516.9 millimeters na ulan sa lungsod mula Oktubre 13 hanggang 16 at Oktubre 23 hanggang 26.

Ang normal na rainfall sa Legazpi para sa buong buwan ng Oktubre ay 333 millimeters.

"Above normal tayo, most especially sa eastern section of the country," ani De Guzman.

Sa forecast ng PAGASA, posibleng may hanggang 2 bagyo pang maranasan ang bansa sa Nobyembre at hanggang 2 rin sa Disyembre.

Inaasahan din na sa mga susunod na araw o linggo, idedeklara na ng PAGASA ang pagsisimula ng northeast monsoon o "amihan" season.

Nauna nang sinabi ng ahensiya na mas aktibo ang amihan ngayon dahil sa La Niña phenomenon, na nagdadala ng malamig na hangin at madalas na pag-ulan. -- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News